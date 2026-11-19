Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân tại công viên biển Trần Phú. (Ảnh: CTV)

Thông tin ghi nhận ban đầu, trong lúc đi ngang qua khu vực này, phát hiện mùi hôi thối bất thường phát ra từ hộp quảng cáo. Tiến hành kiểm tra, phát hiện thi thể bên trong, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nha Trang khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp xử lý, điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông B.Đ.T. (34 tuổi, trú tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Theo thông tin ban đầu, ông T. có tiền sử bệnh tâm thần, sống lang thang tại khu vực Nha Trang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.