Khánh Hòa, Lâm Đồng định hình nông thôn mới giai đoạn mới

Tại Khánh Hòa, chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 được cụ thể hóa bằng các yêu cầu riêng đối với từng nhóm xã. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa phân 48 xã thành 3 nhóm và quy định các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại.

Diên Điền là xã đã đủ điều kiện để chuyển từ xã nông thôn mới sang một phường hiện đại, góp phần mở rộng không gian đô thị của tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, hạ tầng giao thông được đặt ra với yêu cầu duy trì, bảo dưỡng hằng năm. Đối với 9 xã nhóm 1, đường xã phải đạt tiêu chuẩn đường đô thị, phù hợp với tốc độ đô thị hóa; đường thôn, ngõ, xóm phải được cứng hóa 100%.

Với 19 xã nhóm 2, đường xã phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, trong khi đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa từ 90% trở lên. Đối với 20 xã nhóm 3, hệ thống giao thông được đầu tư, hoàn thiện phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của địa phương.

Bên cạnh giao thông, Khánh Hòa đặt ra các yêu cầu về thủy lợi, phòng chống thiên tai, hạ tầng thương mại và viễn thông. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động phải đạt trên 90% tại xã nhóm 1, trên 80% tại xã nhóm 2 và trên 50% tại xã nhóm 3.

Hạ tầng viễn thông được yêu cầu phủ sóng và kết nối internet đến 100% khu dân cư nông thôn và vùng sản xuất. Đối với xã xây dựng nông thôn mới hiện đại, 100% thôn phải có hạ tầng Internet băng rộng, ít nhất 90% hộ gia đình có kết nối internet băng rộng; các công trình công cộng như trụ sở xã, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, điểm du lịch cũng phải được kết nối.

Các xã nông thôn mới hiện đại còn từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu số về dân cư, đất đai, hạ tầng và kinh tế - xã hội phục vụ công tác quản lý. Ít nhất 70% công trình công cộng được lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, địa phương phấn đấu đến hết năm 2027 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, với yêu cầu "rõ việc, rõ địa bàn, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm". Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thuộc tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới hiện đại. Đồng thời cập nhật, triển khai các quy định mới sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2026 hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí thuộc ngành.

Xã Đơn Dương là một trong những địa phương đạt nhiều thành tích quan trọng về nông thôn mới ở Lâm Đồng.

Tại Lâm Đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai trên không gian phát triển mới sau khi hợp nhất Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Tỉnh đã phân loại 103 xã thành 3 nhóm để xây dựng lộ trình, mục tiêu và kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện địa lý, trình độ phát triển và đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Theo mục tiêu điều chỉnh, đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu có ít nhất 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 40%; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và 9 xã nghèo thoát nghèo. Đến năm 2035, tỉnh đặt mục tiêu nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 73 xã, tương đương khoảng 70%, trong đó có ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Cùng với việc xác định mục tiêu, Lâm Đồng đã ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 25/7/2026. Đồng thời thành lập các hội đồng thẩm định để xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và các địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo định hướng của tỉnh, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới không chỉ tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với chuỗi giá trị.

Chuyển đổi số cũng được xác định là một động lực quan trọng, với các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, xây dựng "thôn thông minh", ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Với không gian rộng, điều kiện tự nhiên đa dạng từ biển, trung du đến cao nguyên, chương trình xây dựng nông thôn mới của Lâm Đồng được đặt trong yêu cầu tăng cường liên kết vùng, nâng giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững.

Được biết, việc cụ thể hóa tiêu chí theo từng nhóm xã được kỳ vọng tạo cơ sở để Khánh Hòa và Lâm Đồng xây dựng lộ trình phù hợp, gắn hoàn thiện hạ tầng với phát triển sản xuất, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đời sống, hướng tới diện mạo nông thôn hiện đại, bền vững.