Khánh Hòa kỳ vọng năng lượng tạo cú hích cho tăng trưởng

Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 7,82% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8%; khai khoáng tăng 28,92%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,59%.

Từ những kết quả, khó khăn và dư địa tăng trưởng được Sở Công Thương báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng yêu cầu ngành Công Thương trước hết rà soát, thống nhất số liệu và giải trình những nội dung còn chênh lệch.

Việc bám sát từng dự án, từng nhà đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy tiến độ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để Khánh Hòa tạo thêm dư địa tăng trưởng, đặc biệt từ lĩnh vực năng lượng trong năm 2027.