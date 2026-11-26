Tham gia tiếp xúc cử tri có: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đàng Thị Mỹ Hương; Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Thiếu tướng Vũ Đại Dương; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bùi Mạnh Cường.

Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại xã Thuận Nam

Tại các buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng tại những đợt tiếp xúc trước.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề xuất phát từ thực tiễn đời sống. Cụ thể, cử tri xã Thuận Nam đề nghị quan tâm chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ thôn; chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã; đầu tư xây dựng tuyến đường tại thôn Nho Lâm, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa

Cử tri xã Ninh Sơn kiến nghị đầu tư, mở rộng Quốc lộ 27B, đoạn từ ngã tư đèn tín hiệu giao thông đến cầu Sông Cái. Trong khi đó, cử tri xã Cà Ná đề nghị quan tâm đầu tư kết nối giao thông từ cảng đến khu dân cư; khắc phục những bất cập tại các nút giao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; bố trí tuyến xe buýt kết nối với khu vực trung tâm thành phố và xe cứu thương phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đàng Thị Mỹ Hương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động rà soát, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến quy hoạch, xây dựng và đời sống dân sinh.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đàng Thị Mỹ Hương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, các địa phương cần quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng hành với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền của địa phương, các ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.