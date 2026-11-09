Khánh Hòa: Kiến nghị điều chỉnh giờ cấm xe tải qua khu vực trường học

Chiều 9/11, theo ghi nhận của phóng viên, trong khung giờ từ 16h - 16h30, không có xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông qua khu vực trước cổng Trường Tiểu học Nam Nha Trang và Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang trên đường Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường Thích Quảng Đức, phường Nam Nha Trang vào giờ tan trường, gây áp lực giao thông tại khu vực trường học.

Đây là chuyển biến tích cực bước đầu sau khi lực lượng chức năng làm việc với các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu điều chỉnh thời gian vận chuyển vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ học sinh tan trường.

Trước đó, người dân phản ánh tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình thường xuyên lưu thông trên đường Thích Quảng Đức, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, tuyến đường này đi qua khu vực Trường Tiểu học Nam Nha Trang và Trường Mầm non Họa Mi Nha Trang, nơi tập trung đông phụ huynh, học sinh vào giờ tan trường.

Trước tình hình trên, Công an phường Nam Nha Trang đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra một số phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông qua khu vực.

Đồng thời, đơn vị làm việc với đại diện các doanh nghiệp vận tải tham gia vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Khánh Hòa nhằm nắm bắt lộ trình, thời gian hoạt động và yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông sát các phương tiện đưa đón học sinh trên đường Thích Quảng Đức, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo thông tin các doanh nghiệp cung cấp, lộ trình vận chuyển được cấp phép bắt đầu từ khu vực mỏ đất, qua tỉnh lộ 2, đường An Định, quốc lộ 27C, Võ Nguyên Giáp, Tố Hữu, Thích Quảng Đức và Phong Châu để đến công trường. Các phương tiện phải lưu thông đúng tuyến, tuân thủ quy định về thời gian hạn chế phương tiện trên từng tuyến đường.

Qua khảo sát thực tế, Công an phường Nam Nha Trang đã có văn bản kiến nghị Công an tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh thời gian cấm xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên đường Thích Quảng Đức, bắt đầu từ 16h thay vì 16h30 như hiện nay, kéo dài đến 19h.

Việc đề xuất điều chỉnh nhằm hạn chế xe tải lưu thông vào thời điểm học sinh tan trường, giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp vận tải cam kết chấp hành đúng lộ trình được cấp phép, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, thống nhất không để xe chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường Thích Quảng Đức từ 16h - 16h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Thời gian tới, Công an phường Nam Nha Trang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường có phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực trường học.