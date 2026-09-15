Khánh Hòa kiểm tra khu neo đậu tàu thuyền, chủ động ứng phó mùa mưa bão 2026

Tại Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Ninh Hải, đoàn công tác kiểm tra khả năng tiếp nhận, bố trí và sắp xếp tàu thuyền khi có bão, áp thấp nhiệt đới; hệ thống neo buộc, phao tiêu, luồng ra vào cũng như các phương án bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân.

Đoàn kiểm tra công tác trực ban, thông tin cảnh báo, khả năng xử lý tình huống và tổ chức ứng phó khi thiên tai xảy ra (Ảnh: H.V).

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa cho biết địa phương xác định công tác phòng, chống thiên tai phải được triển khai theo hướng "phòng là chính, chống tích cực, khắc phục hậu quả kịp thời", nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời bảo đảm sản xuất, đời sống và an ninh trật tự trên địa bàn.

Phường đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; thường xuyên rà soát các khu vực, công trình có nguy cơ mất an toàn để bổ sung giải pháp ứng phó phù hợp.

Địa phương đồng thời củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", chủ động dự trữ lương thực, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đối với các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, nhất là tại các tổ dân phố: Ninh Diêm 1, Ninh Diêm 2, Ninh Vân, Ninh Phước, Ninh Tịnh và Ninh Thủy 3, lực lượng xung kích được yêu cầu thường xuyên bám địa bàn, theo dõi diễn biến và chủ động di dời người dân đến nơi an toàn theo phương án đã được phê duyệt.

Đã sẵn sàng phương án neo đậu tàu thuyền khi mùa mưa bão đến tại khu vực biển Ninh Hải (Ảnh: H.V).

Qua kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của phường Đông Ninh Hòa trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ công trình xung yếu, các điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt; hoàn thiện phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm lực lượng, vật tư và phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động kiểm tra, gia cố công trình giao thông, kè chống sạt lở trước cao điểm mùa mưa bão năm 2026, qua đó giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.