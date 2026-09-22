Khánh Hòa: Không tổ chức dạy học khi mưa lũ không bảo đảm điều kiện an toàn

Ngày 22/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Khánh Hòa có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Các cơ sở giáo dục tại Khánh Hòa được yêu cầu chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên trước diễn biến phức tạp của mưa lớn.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống thiên tai; không chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng. Đồng thời, chủ động lực lượng phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thiệt hại đối với công trình trường học, tài liệu, sách vở và đồ dùng học tập.

Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương, nhà trường xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo phương châm "4 tại chỗ"; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ động đề xuất Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian phù hợp.

Đặc biệt, các trường tuyệt đối không tổ chức dạy học khi điều kiện không bảo đảm an toàn; phân công lãnh đạo thường trực 24/24h để kịp thời xử lý các tình huống và thường xuyên báo cáo Sở GD&ĐT để theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 22/9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công điện yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong những ngày tới. Thực hiện Công điện số 66 ngày 21/9 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, tiếp tục huy động nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Các địa phương được yêu cầu tổ chức kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Trường hợp cần thiết, thực hiện cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng. UBND tỉnh cũng yêu cầu bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các khu vực có nguy cơ cao, thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý khi xuất hiện diễn biến bất thường.