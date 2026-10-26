Khánh Hòa khởi tố hai bị can trong vụ trốn thuế từ kinh doanh sản phẩm y học cổ truyền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại phường Phan Rang, khởi tố bị can đối với P.T.N.T. và N.T.H. về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Các sản phẩm “Tắm trắng lá nam”, “Cao rửa mặt lá nam”, “Mặt nạ hút nám lá nam”... tại cơ sở. (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa)

Trước đó, sáng ngày 19/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở “Phòng chẩn trị y học cổ truyền PTN” (địa chỉ: phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) do N.T.H. (sinh năm 1972, trú Khu phố 7, tổ dân phố Khánh Hiệp, phường Ninh Chử) đứng tên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có 14 thùng giấy chứa các sản phẩm chai nhựa, tem nhãn “Tắm trắng lá nam”, “Cao rửa mặt lá nam”, “Mặt nạ hút nám lá nam”… Toàn bộ sản phẩm trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua công tác điều tra, xác định: N.T.H đã cho P.T.N.T. (sinh năm 1993, trú đường Trần Quang Diệu, phường Phan Rang) sử dụng cơ sở của mình để tổ chức hoạt động sản xuất, quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm “Tắm trắng lá nam”, “Ngâm phụ khoa”, “Xông phụ khoa”, “Mặt nạ hút nám lá nam”, “Cao rửa mặt lá nam”…

P.T.N.T quảng cáo, kinh doanh sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok...). (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa)

Mặc dù là người đại diện cơ sở theo pháp luật, nhưng N.T.H đã không yêu cầu P.T.N.T. cung cấp doanh thu thực tế để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, P.T.N.T. quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.