Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm 5 người bị lực lượng công an phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn hộ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang (Ảnh: CAKH).

Trước đó, ngày 18/11, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an các phường trên địa bàn Nha Trang kiểm tra phòng 304, căn hộ Hùng Phát trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, phát hiện 5 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều gói nylon chứa ma túy đá cùng các dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định T.Q.N (SN 1991, trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là người bán ma túy cho nhóm trên để tổ chức sử dụng trái phép.

Khám xét nơi ở của T.Q.N tại căn hộ Đan Chi, đường Lê Hồng Phong, lực lượng công an tiếp tục thu giữ nhiều gói ma túy và dụng cụ dùng để phân lẻ ma túy. T.Q.N khai nhận nguồn ma túy được mua từ một người đang lưu trú tại khách sạn trên đường Hồng Bàng, phường Nha Trang.

Tiến hành khám xét nơi ở của người này, lực lượng công an thu giữ nhiều gói nylon chứa tinh thể, chất bột màu trắng, 189 viên nén các loại, 7 gói nylon chứa ma túy cùng cân điện tử và nhiều đồ vật liên quan.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn cung cấp ma túy, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.