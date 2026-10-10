Khánh Hòa khởi động Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”

Sáng 10-10, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường THPT Lý Tự Trọng, Câu lạc bộ Niềm tin số Khánh Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức phát động Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”, phòng, chống xâm hại trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Vinh Liên Trang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 1.400 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Quang cảnh chương trình.

Chiến dịch do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự đồng hành của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng xã hội.

Học sinh tham gia giao lưu trả lời câu hỏi tại chương trình.

Tại chương trình, các báo cáo viên chia sẻ kiến thức, hướng dẫn học sinh nhận diện và phòng ngừa những nguy cơ như bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, lừa đảo và xâm phạm thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Học sinh còn tham gia các hoạt động giao lưu, trả lời câu hỏi qua trò chơi tương tác số, tiếp cận cẩm nang hướng dẫn an toàn mạng bằng mã QR.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng cẩm nang, infographic cho nhà trường; công bố thể lệ 3 vòng thi thử thách của chiến dịch, đồng thời phát động tìm kiếm và vinh danh những gương mặt học sinh tiêu biểu tham gia “Đại sứ An toàn số học đường”. Ngoài ra, Ban tổ chức phát động phong trào “5 phút cùng em” - sáng kiến kêu gọi thầy cô, các bậc cha mẹ, cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị đồng hành dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, thấu hiểu tâm lý và những vướng mắc của con em khi tham gia không gian mạng cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Các chiến sĩ Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tìm hiểu kiến thức về an toàn trên không gian mạng.

Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương”, phòng, chống xâm hại trực tuyến trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm lan tỏa thông điệp thanh thiếu niên không đơn độc khi đối mặt với bắt nạt, đe dọa hay xâm hại trực tuyến; qua đó khuyến khích các em chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và những người có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.