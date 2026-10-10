Khánh Hòa khởi động chiến dịch bảo vệ thanh thiếu niên trên không gian mạng

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Vinh Liên Trang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin số tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 1.400 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đồng chí Lê Vinh Liên Trang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa (bên phải) trao cẩm nang chiến dịch tặng Trường THPT Lý Tự Trọng.

Học sinh tham dự phát động chiến dịch.

Chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm tin số (DTA) khởi xướng, được triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình tại Trường THPT Lý Tự Trọng, không khí diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh. Chương trình được thiết kế hiện đại, đổi mới phương thức truyền thông qua việc ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) với những trải nghiệm sinh động.

Học sinh tham gia phần thi tương tác số (Quiz game).

Các báo cáo viên chuyên trách chia sẻ những chuyên đề thiết thực về nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với hành vi bắt nạt, quấy rối, dụ dỗ, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư. Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu, tương tác, trả lời câu hỏi qua minigame và trắc nghiệm tương tác số (Quiz game), thưởng thức các tiết mục văn nghệ và quét mã QR để trực tiếp tải cẩm nang hướng dẫn an toàn mạng cùng hệ thống infographic trực quan.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố thể lệ 3 vòng thi thử thách của chiến dịch, đồng thời phát động tìm kiếm và vinh danh những gương mặt học sinh tiêu biểu tham gia “Đại sứ An toàn số học đường”.

Hào hứng sau khi tham gia các hoạt động, em Phan Mạnh Quân, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Lý Tự Trọng chia sẻ: "Qua chương trình hôm nay, em nhận ra việc bảo vệ thông tin cá nhân và biết cách lên tiếng nhờ sự trợ giúp của thầy cô, cha mẹ là vô cùng quan trọng. Em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và sẽ cố gắng lan tỏa tinh thần ‘kết nối không tổn thương’ đến bạn bè xung quanh".

Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng trao đổi với học sinh về các kỹ năng khi tham gia mạng xã hội.

Song song đó, Ban tổ chức phát động phong trào "5 phút cùng em" - sáng kiến kêu gọi quý thầy cô, các bậc cha mẹ, cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị đồng hành dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để trò chuyện, thấu hiểu tâm lý và những vướng mắc của con em khi tham gia không gian mạng cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Đại tá Phan Bình Dương, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sự kiện khởi động tại Trường THPT Lý Tự Trọng đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền sâu rộng của Chiến dịch "Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, giúp học sinh biết bảo vệ bản thân, tôn trọng người khác, không chia sẻ nội dung gây tổn thương và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn và lành mạnh.