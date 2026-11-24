Bà Lê Thị Thiên Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường trao tặng kinh phí của Quỹ Cứu trợ tỉnh cho gia đình bà Mai Thị Bay.

Đó là gia đình bà Mai Thị Bay (trú tại số 58 Núi Cấm 1, Tổ dân phố Thái Thông 2, phường Nam Nha Trang) có 6 nhân khẩu, lâu nay sinh sống trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 60m² đã xuống cấp nghiêm trọng. Bà Bay đã cao tuổi, có một người con gái bị bệnh nên hạn chế khả năng lao động; con trai út đã lập gia đình nhưng thu nhập không ổn định và có hai con nhỏ đang đi học. Nguồn sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào lao động tự do và phụ giúp việc nhà, hoàn cảnh rất khó khăn, không có khả năng tự xây lại nhà ở.

Nhằm giúp gia đình sớm ổn định chỗ ở, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng căn nhà mới quy mô nhà cấp 4, dự kiến hoàn thành sau 45 ngày thi công. Tổng kinh phí xây dựng là 240 triệu đồng; trong đó, Quỹ Cứu trợ tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng; Khối thi đua các ngân hàng 1 hỗ trợ 60 triệu đồng; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ 50 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Nam Nha Trang hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ được giải ngân thành 3 đợt theo tiến độ công trình: Đợt 1 trao 60 triệu đồng ngay trong ngày khởi công; đợt 2 trao 60 triệu đồng khi bắt đầu thi công phần gác lửng; đợt cuối trao 70 triệu đồng còn lại khi hoàn thành toàn bộ phần thô. Ngoài ra, vào dịp khánh thành và bàn giao nhà, địa phương sẽ trao tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu.