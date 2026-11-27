Chủ động ứng phó mưa lớn diện rộng tại địa phương.

Thực hiện Công điện số 76 ngày 26/11 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo toàn hệ thống chính trị chủ động phòng, chống thiên tai trước diễn biến thời tiết phức tạp. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) tiềm ẩn nguy cơ cao gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, cùng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; kịp thời thông tin đến người dân và kích hoạt ngay các phương án ứng phó sát thực tế, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng xung kích phòng thủ dân sự khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đặc biệt ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Trường hợp cần thiết, địa phương kiên quyết tổ chức cưỡng chế di dời theo quy định để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tại các địa phương ven biển, lực lượng chức năng cần phải rà soát các bãi tắm, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và kiên quyết cấm người dân, du khách tắm biển, bơi lội khi sóng lớn, biển động; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ vững thông tin liên lạc, hướng dẫn tàu thuyền phòng tránh gió mạnh.

Trên các tuyến giao thông, địa phương bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các ngầm tràn, điểm ngập sâu, sạt lở, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại khi mất an toàn; chủ động khơi thông cống rãnh, kênh mương tiêu thoát nước chống ngập úng.

Đối với lực lượng vũ trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và giữ vững an ninh trật tự.

Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động huy động thiết bị bay không người lái để khảo sát, kiểm tra, phát hiện sớm các vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét nhằm kịp thời cảnh báo và di dời dân cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn các địa phương bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động thu hoạch diện tích cây trồng đến kỳ thu hoạch, bảo vệ vật nuôi và thủy sản. Đồng thời, Sở kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành; chủ động hạ dần mực nước đón lũ đối với các hồ đang đầy và tính toán tích nước hợp lý cho các hồ có dung tích thấp nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, xây dựng, hạ tầng viễn thông, hoạt động du lịch, công tác khám chữa bệnh và căn cứ tình hình thực tế cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phải tạm dừng thi công tại khu vực không bảo đảm an toàn, di dời máy móc, vật tư và không để chất thải làm cản trở dòng chảy.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.