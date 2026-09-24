Khánh Hòa: Khẩn trương tháo gỡ 'điểm nghẽn' thủ tục hành chính

Quang cảnh buổi tọa đàm "Thực trạng và giải pháp thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa"

Áp lực gia tăng tại cơ sở sau sáp nhập

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Văn Chi khẳng định, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đột phá trong cải cách bộ máy, góp phần tinh gọn hệ thống và nâng cao hiệu quả phục vụ. Tuy nhiên, thực tế vận hành tại các địa phương cũng phát sinh không ít rào cản, đòi hỏi phải sớm có giải pháp tháo gỡ để giao dịch của người dân, doanh nghiệp được thuận lợi hơn.

Tại thảo luận, đại diện các xã, phường và sở, ngành đã chỉ ra nhiều "nút thắt" trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Theo ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, sau khi chuyển đổi sang mô hình mới, đơn vị đã chủ động rà soát quy trình, phân công công chức đúng chuyên môn và đẩy mạnh hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến. Dù tiếp nhận khối lượng công việc lớn chuyển giao từ cấp huyện, việc xử lý hồ sơ vẫn duy trì ổn định.

Từ ngày 1.7.2025 đến 30.6.2026, UBND phường Nam Nha Trang tiếp nhận 21.341 hồ sơ TTHC (tỉ lệ trực tuyến đạt 89,9%). Địa phương đã giải quyết 19.794 hồ sơ, trong đó 98,4% đúng và trước hạn.

Dù vậy, cơ sở vẫn gặp khó do quy định pháp luật thiếu đồng bộ. Đơn cử như thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai yêu cầu "Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện PCCC", nhưng hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về loại tài liệu, quy trình thẩm định cũng như cơ quan chịu trách nhiệm.

Ông Phạm Văn Chi - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Trí thức tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Bên cạnh đó, việc chia sẻ dữ liệu liên ngành còn nhiều hạn chế. Hệ thống của các bộ, ngành chưa kết nối đầy đủ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Do đó, cán bộ cơ sở vẫn phải yêu cầu người dân cung cấp các giấy tờ nhân thân dù thông tin đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm ảnh hưởng đến mục tiêu "một lần khai báo".

Ở cấp sở, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phản ánh tỉ lệ hồ sơ trễ hạn tại đơn vị hiện chiếm 4,6%, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, khoáng sản. Nguyên nhân do phần mềm chuyên ngành của Bộ chưa liên thông đồng bộ với hệ thống một cửa của tỉnh, văn bản pháp luật thay đổi liên tục và thiếu hụt biên chế chuyên môn sau khi hợp nhất.

Đại diện nhiều xã, phường phản ánh tình trạng trụ sở làm việc bị phân tán sau sáp nhập khiến việc đi lại, giao dịch của người dân gặp nhiều bất tiện. Cùng với đó, khối lượng công việc chuyên môn tăng vọt sau khi tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới, trong khi lực lượng cán bộ cơ sở rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng, dẫn đến nguy cơ quá tải, tồn đọng và trễ hạn hồ sơ.

Đồng bộ hạ tầng, bổ sung nguồn lực cho cấp xã

Báo cáo tại tọa đàm cho biết, thời gian qua, Khánh Hòa đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính. Năm 2025, UBND tỉnh ban hành kế hoạch trọng tâm với 12 chỉ tiêu cụ thể, ban hành 115 quyết định công bố danh mục TTHC, 72 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ và triển khai 100% TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang phát biểu

Tuy nhiên, khó khăn vướng mắc trong giải quyết TTHC vẫn còn rất nhiều. Để vượt qua các rào cản trên, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như: mở rộng các điểm tiếp nhận hồ sơ ngoài trụ sở trung tâm; tối ưu hóa quy trình nội bộ để giảm thời gian và chi phí tuân thủ; tăng cường hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu tập trung, đẩy nhanh tiến độ kết nối liên thông và ban hành cơ chế đãi ngộ, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ cơ sở.

Tóm lược các ý kiến tại tọa đàm, ông Phạm Văn Chi kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm quy hoạch tập trung trụ sở làm việc cho các sở, ngành.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phát biểu

Đồng thời, rà soát quy mô dân số để bổ sung biên chế cấp xã; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và tổ chức tập huấn đồng bộ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Toàn bộ kiến nghị tại buổi tọa đàm sẽ được Hội Trí thức tỉnh tổng hợp trình Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.