Ngày 28/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang xảy ra sạt lở. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khu vực xung quanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với các hộ dân sinh sống gần điểm sạt lở.

Chính quyền phường Tây Nha Trang kiểm tra hiện trường, bố trí rào chắn, khoanh vùng khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn cho người dân. (Ảnh: Phường Tây Nha Trang).

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương bố trí rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, rà soát các hộ dân và công trình lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng, kịp thời triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện trường vụ sạt lở tại tổ 15 Ngọc Sơn, phường Tây Nha Trang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với các công trình và hộ dân lân cận. (Ảnh: Phường Tây Nha Trang).

Trước đó, ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 - 30/11, tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Đáng chú ý, mưa cường độ lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương đồng thời rà soát, kích hoạt phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng, sẵn sàng triển khai các biện pháp phù hợp với diễn biến thực tế, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.