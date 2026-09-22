Khánh Hòa khẩn trương khắc phục sạt lở do mưa lũ

Nhiều địa phương miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra tình trạng sạt lở, nhất là tại các tuyến giao thông trọng yếu nối với các tỉnh lân cận.

Tại xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa), mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí tại Km 218+730 thuộc tuyến Quốc lộ 27, đoạn đèo Ngoạn Mục (đèo Sông Pha), gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường này. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình – đơn vị bảo trì tuyến Quốc lộ 27, khu vực này giáp với cao nguyên Lâm Đồng nên hay có mưa, mưa thường xảy ra vào chiều tối nên cũng rất khó khăn cho tác xử lý nếu có xảy ra sạt lở.

Ông Đặng Đức Nhã, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình cho biết, về vụ sạt lở tại Km 218+730 xảy ra chiều 21/9, đơn vị bảo trì tuyến đang phối hợp với UBND xã Lâm Sơn và các đơn vị chức năng để tiến hành xử lý, khắc phục; đồng thời gắn các biển báo để cảnh báo người và phương tiện chú ý khi lưu thông qua tuyến đường này.

Tại xã Cà Ná, tuyến đường ven biển nối từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh dài khoảng 50 km cũng đang tiềm ẩn sạt lở đất đá. Tuyến đường này có nhiều khúc cua dọc sườn núi và sát mép biển, có những đoạn núi cao, nhiều tảng đá to nằm lơ lửng trên núi khá nhiều. Một khi mưa cứ tiếp diễn, khả năng sạt lở nặng là khó tránh khỏi.

Ông Phạm Văn Thanh, người điều khiển xe ô tô chở du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến du lịch tại Khánh Hòa cho biết, đây là con đường rất đẹp, kéo dài từ xã Cà Ná đến xã Thuận Bắc. Mới tuần trước ông có chở khách đi trên tuyến đường này và du khách rất thích dừng xe chiêm ngưỡng. Hôm nay cũng đi trên tuyến đường này về nhưng không dám dừng xe vì mưa và cũng thấy rất nguy hiểm nếu sạt lở xảy ra.

Người dân sinh sống gần tuyến đường ven biển cho hay, tuyến đường này một bên là núi cao toàn đá, cách con đường hai làn xe là sát biển. Khi mưa kéo dài, đất đá sẽ không còn kết dính, rất dễ sạt lở và lăn xuống đường. Tình trạng này đã nhiều lần xảy ra, rất nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, ngay sáng 22/9, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng trên tuyến đường ven biển này vẫn có khá nhiều phương tiện ô tô, xe máy chạy qua, mặc cho hiểm nguy luôn rình rập.

Tại những nơi có nguy cơ sạt lở cao như xã Bác Ái Tây, xã Bác Ái Đông, xã Ninh Sơn, xã Thuận Bắc, xã Công Hải…, các địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Chị Nguyễn Thị Minh Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết, những ngày qua UBND xã thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ, sạt lở; chủ động chỉ đạo ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ". Đồng thời, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, di dời người dân tại tất cả các khu vực được xác định là không bảo đảm an toàn; đặc biệt là các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, đá.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Bác Ái Tây cũng đã triển khai phương án ứng phó với thiên tai. Theo đó, các lực lượng đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, bắt đầu trực từ nay đến hết ngày 25/9/2026. Tùy các điểm xung yếu, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã tăng cường cán bộ và nhiều chiến sỹ trực ban để phòng và xử lý kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra.

Có một số địa phương cho dù chưa ghi nhận tình trạng sạt lở do thiên tai nhưng lãnh đạo địa phương cũng như người dân không khỏi lo lắng vì mưa liên tục trong khi nhiều con đường bị sạt lở, hư hỏng từ cơn lũ lịch sử hồi cuối tháng 11/2025 và đến nay việc khắc phục, xử lý vẫn chưa hoàn thành. Một số đoạn đường có nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao, điển hình như tuyến đường tỉnh lộ 707, ở xã Bác Ái Tây.

Trước dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp và kéo dài, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai. Mục tiêu tối ưu là hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân; đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục rà soát những khu vực nguy hiểm, chủ động cảnh báo, kiểm soát và hướng dẫn giao thông, kịp thời xử lý các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các địa phương vùng xung yếu cần bố trí lực lượng canh gác, kiên quyết không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu. Lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi không bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý các địa phương, lực lượng dân quân, công an…, tăng cường phối hợp với đơn vị quản lý giao thông tổ chức trực, tuần tra và điều tiết giao thông tại hai khu vực được cảnh báo cao về sạt lở là quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê và quốc lộ 27 đoạn qua đèo Ngoạn Mục, sẵn sàng bố trí lực lượng để kịp thời xử lý khi xảy ra sạt lở.