Khánh Hòa khẩn cấp ứng phó mưa dông, lũ quét và sạt lở đất

Trận lũ lịch sử (11.2025) gây thiệt hại lớn tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Công điện gửi Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu cùng đơn vị quản lý hồ chứa, thực hiện nghiêm Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cảnh báo mưa lớn dồn dập, nguy cơ sạt lở cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 21.9 đến hết ngày 24.9, khu vực Khánh Hòa cùng các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 120 – 250mm/đợt, có nơi đặc biệt to trên 400mm/đợt. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn cục bộ vượt 100mm chỉ trong 3 giờ, dễ gây ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất bùng phát nhanh.

Nhằm chủ động phòng tránh thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở để chủ động di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn (áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết), đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng giao thông tại các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh huy động thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát các khu vực đồi núi xung yếu nhằm sớm phát hiện vết nứt, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất để sơ tán dân kịp thời, đồng thời duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn 24/24.

Siết chặt an toàn hồ chứa, giao thông và giáo dục

UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên trách đảm bảo vận hành hạ tầng kỹ thuật và đời sống dân sinh, trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị quản lý hồ chứa phải thực hiện nghiêm quy trình điều tiết nước, thông báo sớm việc xả lũ cho vùng hạ du và linh hoạt tranh thủ tích trữ nước cho mùa khô đối với các hồ đang có dung tích thấp.

Sở Xây dựng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, tập trung đảm bảo an toàn tại các khu vực nguy hiểm như xã Lâm Sơn; Sở GD&ĐT căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Sở Y tế chuẩn bị phương án khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường sau lũ và Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, liên tục cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình thiệt hại để báo cáo cấp thẩm quyền xử lý kịp thời.