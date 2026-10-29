Khánh Hòa: Khai trương Ngôi nhà Ánh Dương, hỗ trợ miễn phí người bị bạo lực

Bà Lê Thị Thủy (thứ 3 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các đại biểu ấn nút khai trương Ngôi nhà Ánh Dương tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: UNFPA

Được thành lập với nguồn tài trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), cùng sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UNFPA, Ngôi nhà Ánh Dương tại Khánh Hòa cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nơi tạm lánh an toàn, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và kết nối với công an, các dịch vụ pháp lý và tư pháp. Thông qua một đầu mối hỗ trợ, người bị bạo lực có thể tiếp cận những dịch vụ phù hợp mà không phải tự tìm đến nhiều cơ quan khác nhau, đồng thời được bảo mật thông tin và tôn trọng quyền lựa chọn.

Không chỉ mở thêm một cơ sở, việc khai trương tại Khánh Hòa còn góp phần đưa mô hình hỗ trợ một cửa vào hệ thống dịch vụ công của địa phương. Ngôi nhà Ánh Dương đã được bàn giao cho tỉnh quản lý. Quy chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, được UBND tỉnh ban hành ngày 13/10/2026, tạo cơ sở để ngành y tế, công an, tư pháp và các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội phối hợp, chuyển gửi và hỗ trợ người bị bạo lực kịp thời, an toàn hơn.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng các đại biểu tại lễ khai trương Ngôi nhà Ánh Dương tại Khánh Hòa. Ảnh: UNFPA

Phát biểu tại lễ khánh thành và ra mắt, ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng phụ nữ và trẻ em gái tìm đến hỗ trợ cần được lắng nghe mà không bị phán xét, được bảo vệ quyền riêng tư và được tôn trọng các lựa chọn của mình.

Ông Yang Seokwoong, Giám đốc khu vực châu Á - Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam, khẳng định vai trò của sự hợp tác bền vững và sự dẫn dắt của các cơ quan, địa phương Việt Nam trong việc mở rộng dịch vụ hỗ trợ an toàn, toàn diện, đồng thời duy trì và củng cố mô hình lâu dài.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, công an, tư pháp và các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội để bảo đảm Ngôi nhà Ánh Dương cung cấp hỗ trợ kịp thời, đồng bộ và có chất lượng cho những người cần hỗ trợ.

Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam và ông Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, ký kết bàn giao Ngôi nhà Ánh Dương Khánh Hòa. Ảnh: UNFPA

Việc mở rộng đến Khánh Hòa góp phần củng cố mạng lưới Ngôi nhà Ánh Dương trên cả nước và tăng cường liên kết giữa các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực. UNFPA sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho tỉnh Khánh Hòa, đồng thời thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ngôi nhà Ánh Dương để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bên cạnh đó, phụ nữ và trẻ em gái có thể liên hệ Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 117, hoạt động 24/7, để được tư vấn và kết nối với các dịch vụ hỗ trợ phù hợp.