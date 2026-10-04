Khánh Hòa khai mạc hội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" năm 2026

Sáng 4-10, tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” năm 2026. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi dự và phát biểu khai mạc. Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Các vận động viên thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu khai mạc hội thi.

Hội thi là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4-10-1961 - 4-10-2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (4-10-2001 - 4-10-2026). Đây là năm thứ hai tỉnh tổ chức hội thi này nhằm duy trì, phát huy mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”; tăng cường tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên tổ liên gia, đưa hoạt động của mô hình đi vào thực chất và phát huy phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng và các đại biểu tham dự hội thi

Đại tá Lê Quang Đồng cùng các đại biểu tham dự hội thi.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng cho biết, hội thi nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 02 ngày 31-1-2026 của Ban Bí thư về tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; Nghị quyết số 75 ngày 31-3-2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02; Kế hoạch số 63 ngày 23-4-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 02 và Kế hoạch số 6149 ngày 8-5-2026 của UBND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng; công tác PCCC không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là nghĩa vụ đối với cộng đồng.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Đại tá Lê Quang Đồng tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Đại tá Lê Quang Đồng phát lệnh hội thi.

Các đội diễu hành qua lễ đài.

Tham gia hội thi có 30 đội tuyển đại diện các xã, phường trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Các đội thi 2 phần. Phần lý thuyết là trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH đã diễn ra chiều 3-10 tại Công an tỉnh. Phần thực hành tổ chức chữa cháy, CNCH đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; thành viên các đội phải xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn bằng các thao tác kỹ thuật nhanh, đúng và bảo đảm an toàn.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào nội dung thi thực hành. Ban tổ chức sẽ trao giải chung cuộc cho các đội có thành tích cao trong ngày 4-10.