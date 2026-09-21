Khánh Hòa: Kết nối không gian, nâng tầm du lịch biển

Sau sáp nhập, Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch biển với đường bờ biển gần 500km, cùng hơn 200 đảo nhỏ và các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy

Kết nối các vùng, mở rộng không gian du lịch

Trong chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, Khánh Hòa xác định nâng tầm vị thế điểm đến thông qua phát triển các sản phẩm đặc trưng, có sức lan tỏa, đồng thời tổ chức không gian du lịch theo hướng hợp lý, đồng bộ và hiệu quả.

Theo định hướng này, hệ thống sản phẩm du lịch được phát triển phù hợp với đặc điểm từng vùng và quy hoạch của tỉnh. Nha Trang, Vĩnh Hy phát triển du lịch biển kết hợp khám phá văn hóa, di tích lịch sử; Bắc Vân Phong định hướng phát triển đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế; Bắc bán đảo Cam Ranh và Ninh Chử tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng biển và phát triển khu du lịch quốc gia.

Không gian du lịch cũng được mở rộng với các tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng; trung tâm thương mại, mua sắm; du lịch sinh thái, mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe và kinh tế ban đêm. Cùng với đó là các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia, quốc tế gắn với khai thác các giá trị văn hóa, di sản.

Trong cách tiếp cận mới, việc kết nối các điểm đến thay vì khai thác riêng lẻ được xem là hướng đi quan trọng. “Hải trình tứ vịnh” là một trong những ý tưởng được đặt ra từ yêu cầu này, với việc kết nối Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Vĩnh Hy thành một không gian trải nghiệm thống nhất.

“Hải trình Tứ Vịnh” góp phần hình thành một không gian nhận diện mới cho các vịnh biển và du lịch Khánh Hòa

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, “Hải trình tứ vịnh” góp phần hình thành một không gian nhận diện mới cho các vịnh biển của tỉnh. Từ cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người, các giá trị có thể được chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch phù hợp, hướng tới các phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và khách quốc tế.

Việc tổ chức các tuyến trải nghiệm liên hoàn cũng tạo điều kiện kết nối nhiều loại hình giao thông, gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không. Qua đó, thời gian lưu trú và phạm vi trải nghiệm của du khách có thể được mở rộng thay vì tập trung tại một số điểm đến quen thuộc.

Từ lợi thế vịnh biển đến thương hiệu điểm đến

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Khánh Hòa có đường bờ biển gần 500km, cùng hơn 200 đảo nhỏ và các vịnh Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy. Cùng với quần đảo Trường Sa, hệ thống biển đảo tạo nên không gian tự nhiên và văn hóa đặc trưng của địa phương.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về “Hải trình tứ vịnh”

Mỗi vịnh có những đặc điểm riêng để phát triển sản phẩm. Vịnh Nha Trang gắn với đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và các hoạt động trải nghiệm biển. Năm 2003, vịnh Nha Trang trở thành thành viên thứ 29 của Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới, góp phần nâng cao nhận diện của điểm đến trên thị trường quốc tế.

Vịnh Vân Phong có lợi thế về cảnh quan và điều kiện tự nhiên để phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng kết hợp với các dịch vụ gắn với Khu kinh tế Vân Phong. Trong khi đó, Cam Ranh có thế mạnh về nghỉ dưỡng biển, còn Vĩnh Hy mở thêm không gian trải nghiệm sinh thái, cảnh quan và văn hóa.

Khi được kết nối, các vịnh không chỉ bổ trợ về sản phẩm mà còn tạo thành một câu chuyện xuyên suốt về biển, đảo, văn hóa và con người Khánh Hòa. Đây cũng là cơ sở để hình thành các tuyến du lịch có tính liên vùng, đa dạng hóa trải nghiệm và phân bổ dòng khách giữa các khu vực.

Vịnh Vĩnh Hy mở thêm không gian trải nghiệm sinh thái, cảnh quan và văn hóa cho du lịch Khánh Hòa

Thực tế cho thấy du lịch Khánh Hòa đang duy trì tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Tính đến tháng 7.2026, tỉnh đón 15,1 triệu lượt khách, tăng 38,9% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, tăng 67,2%. Tổng doanh thu du lịch đạt 52.143,1 tỉ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Những kết quả này tạo thêm cơ sở để Khánh Hòa tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng không gian du lịch. Cùng với việc phát triển các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe và kinh tế ban đêm, việc hình thành những hành trình kết nối nhiều điểm đến sẽ góp phần nâng cao giá trị của mỗi vùng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, yêu cầu đặt ra với du lịch Khánh Hòa không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị từ mỗi chuyến đi.

“Hải trình tứ vịnh” vì vậy có thể được xem là một cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian du lịch, từ khai thác từng điểm đến sang kết nối thành hệ thống. Khi các giá trị biển, đảo, văn hóa và dịch vụ được liên kết, Khánh Hòa có thêm cơ sở để củng cố thương hiệu điểm đến và hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.