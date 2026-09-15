Khánh Hòa - Jeju thúc đẩy hợp tác du lịch, hướng tới khôi phục đường bay thẳng

Chiều 15-9, tại Jeju (Hàn Quốc), Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Hiệp hội Du lịch tỉnh tự quản đặc biệt Jeju và chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeju. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kang Dong-hoon - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeju cùng đại diện các đơn vị trực thuộc hiệp hội.

Tại buổi làm việc, 2 bên trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và khả năng mở rộng hợp tác du lịch giữa Khánh Hòa và Jeju, nhất là phát triển dòng khách 2 chiều, xây dựng sản phẩm du lịch mới, tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm phát triển các loại hình du lịch biển, nghỉ dưỡng, golf, văn hóa - ẩm thực và thể thao biển.

Ông Kang Dong-hoon chào đón đồng chí Nguyễn Long Biên và đoàn công tác đến thăm, làm việc.

Ông Kang Dong-hoon cho rằng, Jeju và Khánh Hòa có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển du lịch. Jeju là một trong những điểm đến tiêu biểu của Hàn Quốc với thế mạnh về biển, đảo, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa; Khánh Hòa với trung tâm du lịch Nha Trang sở hữu bờ biển đẹp, nhiều đảo và các sản phẩm nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Theo ông Kang Dong-hoon, những điểm tương đồng là cơ sở để 2 bên chia sẻ kinh nghiệm, còn sự khác biệt về tài nguyên văn hóa và sản phẩm lại mở ra dư địa để cùng phát triển những sản phẩm du lịch mới. Khánh Hòa hiện là điểm đến được đông đảo du khách Hàn Quốc yêu thích. Vì vậy, thông qua hợp tác giữa 2 hiệp hội, tỉnh Jeju kỳ vọng ngày càng thu hút nhiều du khách từ Khánh Hòa nói riêng, Việt Nam nói chung. Hai bên cần phối hợp nắm bắt xu hướng thị trường, phát triển sản phẩm kết nối thế mạnh của mỗi địa phương, tăng cường quảng bá điểm đến và giao lưu giữa các doanh nghiệp du lịch, đưa những nội dung ký kết sớm được cụ thể hóa bằng các hoạt động hợp tác thiết thực, tạo thêm kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và ngành du lịch Jeju - Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên khẳng định, Khánh Hòa và Jeju có nhiều nét tương đồng, đặc biệt về lợi thế biển, nghỉ dưỡng và thể thao biển. Khánh Hòa có gần 500km bờ biển, khí hậu nắng ấm, thuận lợi phát triển du lịch quanh năm; có 4 vịnh, trong đó vịnh Nha Trang là thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Tỉnh còn có lợi thế về văn hóa dân tộc Chăm, nghề gốm truyền thống và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Khánh Hòa hiện là một trong những điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều. Năm 2025, tỉnh đón khoảng 2,3 triệu lượt khách Hàn Quốc; 8 tháng năm 2026 đón hơn 1,5 triệu lượt. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khám phá, golf và thể thao biển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đề nghị sau ký kết, 2 hiệp hội sớm triển khai các hoạt động cụ thể, trước mắt tổ chức các đoàn famtrip, presstrip và doanh nghiệp Jeju đến khảo sát thị trường, tuyến, điểm du lịch tại Khánh Hòa. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp để nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch chung. Đây cũng là những định hướng hợp tác được 2 bên trao đổi, tập trung vào nghỉ dưỡng biển, golf, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - ẩm thực và thể thao biển.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeju ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Khánh Hòa đặc biệt mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Jeju về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, quản lý, bảo đảm an toàn, đào tạo nhân lực và tổ chức các hoạt động thể thao biển. Qua đó, nghiên cứu phát triển các sản phẩm như lướt ván diều, thuyền buồm và thể thao giải trí biển. Trong đó, tỉnh định hướng xây dựng Trung tâm lướt ván diều và thuyền buồm tại Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải) có quy mô, chất lượng, đủ khả năng tổ chức các hoạt động mang tầm khu vực và quốc tế.

Các đại biểu chúc mừng 2 bên ký kết hợp tác thành công.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeju làm cầu nối giới thiệu, thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc và Jeju đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Khánh Hòa, nhất là trong lĩnh vực du lịch và thể thao biển. Đồng thời, 2 bên nghiên cứu thúc đẩy khôi phục đường bay thẳng giữa sân bay quốc tế Cam Ranh và Jeju, tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách 2 chiều.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho ông Kang Dong - hoon.

Theo nội dung trao đổi, 2 hiệp hội có thể phối hợp với doanh nghiệp lữ hành khảo sát nhu cầu, xây dựng nguồn khách và kết nối các hãng hàng không để đánh giá tính khả thi của đường bay Cam Ranh - Jeju. Việc hình thành kết nối hàng không trực tiếp được kỳ vọng tạo động lực cho các chương trình du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm giữa 2 điểm đến.

Ông Kang Dong - hoon tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Long Biên.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, với sự chứng kiến của Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa và đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeju, Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Du lịch tỉnh Jeju đã ký bản ghi nhớ hợp tác. Nội dung ký kết hướng tới thiết lập kênh phối hợp thường xuyên giữa các doanh nghiệp hội viên, thúc đẩy xây dựng sản phẩm, trao đổi khách và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, giá trị của bản ghi nhớ nằm ở việc cụ thể hóa bằng những hoạt động thực chất sau ký kết. Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện trong phạm vi thẩm quyền để doanh nghiệp và các đối tác Jeju triển khai những chương trình hợp tác cụ thể tại tỉnh.

Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của công ty tại buổi lễ.

Cũng trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa kết hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá một số sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh như trầm hương, yến sào… Qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng hợp tác của Khánh Hòa đến các đối tác Hàn Quốc.