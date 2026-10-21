Khánh Hòa: Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và sở, ban, ngành tập trung phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và thể lệ cuộc thi theo Kế hoạch số 40-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Mục tiêu là vận động tối đa sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, việc tham gia cuộc thi được xem là nhiệm vụ trọng tâm và là tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua hằng năm.

Đồng thời, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn cần tăng cường truyền thông trên đa nền tảng. Việc cập nhật liên tục, kịp thời thể lệ và cách thức dự thi sẽ góp phần tạo sức lan tỏa lớn, thu hút sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng.

Cuộc thi được tổ chức thành 4 tuần, diễn ra từ ngày 22/10 đến hết ngày 22/11/2026 và chia làm 2 đợt: Đợt 1 (Trên Trang thông tin điện tử baocaovien.vn): Tuần 1 bắt đầu từ 11h ngày 22/10 đến hết ngày 1/11; Tuần 2 từ ngày 2/11 đến hết ngày 8/11. Đợt 2 (Trên ứng dụng App Tuyên giáo): Tuần 3 từ ngày 9/11 đến hết ngày 15/11; Tuần 4 từ ngày 16/11 đến hết ngày 22/11/2026.