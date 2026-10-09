Khánh Hòa hướng tới trở thành một trong những Trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ số hàng đầu khu vực

Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tậpđoàn công nghệ, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cùng các nhà đầu tưtrong và ngoài nước tham dự.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên chiến lược vàlà nền tảng then chốt phục vụ phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), điệntoán đám mây (Cloud) và dữ liệu lớn (Big Data).

Nhằm phát huy tiềm năng và trở thành cầu nối chiến lược giữa cơ quan quảnlý, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các viện nghiên cứu, các trường đào tạo,thúc đẩy hạ tầng số và hệ sinh thái công nghệ tại Khánh Hòa, Diễn đàn đã tậptrung nhiều tham luận giá trị.

Tại diễn đàn, các các diễn giả đã đưa ra nhiều thông cụ thể, thiết thực củacác diễn giả: TS. Phạm Ngọc Minh, Viện Công nghệ thông tin- Viện Hàn lâm Khoa họcvà Công nghệ Việt Nam; PGS.TS.KTS. Nguyễn Việt Huy, Trưởng nhóm chuyên môn Kiếntrúc dân dụng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; TS. Trịnh Quang Việt - Giám đốcViện Ứng dụng Công nghệ Trí tuệ nhân tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM; Thạcsĩ, KTS. Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Công nghiệpvà Đô thị Việt Nam,

Trong phiên đối thoại, các đại biểu, đặc biệt là các nhà đầu tư, đã thảo luậnsôi nổi, làm rõ vai trò hạt nhân của Khu công nghệ số tập trung trong việc thuhút các tập đoàn công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như tầm quan trọngcủa việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ số toàn diện nhằm kết nối hạ tầng, dữliệu, nhân lực và các giải pháp chuyển đổi số tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời,thông qua đó giải đáp, tháo gỡ vướng mắc giữa đại diện chính quyền và nhà đầutư về thủ tục pháp lý, hạ tầng và lộ trình triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Huyền cũng khẳng địnhquyết tâm mạnh mẽ và cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kiến tạomôi trường đầu tư an toàn, minh bạch và hiệu quả nhất, phấn đấu đưa Khánh Hòathành một trong những Trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ số hàng đầu khu vực.