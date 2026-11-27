Quang cảnh hội thảo. Đ.L

Tại hội thảo, đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung cốt lõi của dự thảo đề án, tập trung vào hệ thống mục tiêu, định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ lực và phương án tổ chức không gian công nghiệp. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đưa vào khai thác tối thiểu 3.500ha đất khu công nghiệp; đồng thời phát triển công nghiệp theo chiều sâu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm: năng lượng, cơ khí chế tạo, điện tử, linh kiện, bán dẫn, chế biến thủy sản và thực phẩm.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích những điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Nhiều tham luận cũng đề xuất cơ chế huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển quỹ đất khu công nghiệp, lựa chọn ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và mở rộng chuỗi giá trị sản xuất. Bên cạnh đó, các ý kiến kiến nghị giải pháp thu hút dự án quy mô lớn, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhựt cho biết, cơ quan này cùng đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030 tối thiểu có 3.500ha đất khu công nghiệp” bảo đảm tính đồng bộ và khả thi, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo ông Nguyễn Văn Nhựt, các chỉ tiêu tăng trưởng, định hướng phát triển công nghiệp trụ cột và mục tiêu khai thác tối thiểu 3.500ha đất khu công nghiệp đến năm 2030 sẽ được rà soát kỹ lưỡng để khớp nối hoàn toàn với quy hoạch tỉnh. Danh mục các dự án ưu tiên sắp tới phải đi kèm lộ trình, nguồn lực và phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cốt lõi về hạ tầng, đất đai và nguồn nhân lực. Ngay sau khi đề án được phê duyệt, Sở Công Thương sẽ giữ vai trò đầu mối đôn đốc, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn để các mục tiêu sớm phát huy đạt hiệu quả.