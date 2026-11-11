Khánh Hòa: Hướng phát triển thành trung tâm năng lượng của cả nước theo hướng xanh, hiện đại, bền vững

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xanh, năng lượng tái tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng. Với tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió và các nguồn năng lượng sạch, tỉnh Khánh Hòa đã và đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những địa phương có thế mạnh về phát triển năng lượng của cả nước.

Tại Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026 diễn ra ngày 10/11 tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã tham luận với chủ đề “Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển”, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII, năm 2026 diễn ra ngày 10/11 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Nền tảng quan trọng từ phát triển năng lượng tái tạo

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, đến tháng 10/2026, trên địa bàn tỉnh có 75 nhà máy, nguồn điện đang vận hành, với tổng công suất hơn 6.677 MW. Trong đó, có 46 nhà máy điện mặt trời với công suất 3.708 MW; điện mặt trời má nhà với công suất 480MW; 11 nhà máy điện gió với công suất hơn 665 MW; 14 nhà máy thủy điện với công suất 413,5 MW; 2 nhà máy điện sinh khối với công suất khoảng 90 MW; 1 nhà máy nhiệt điện với công suất 1.320 MW và 1 máy phát điện công suất 0,15 MW. Ngoài ra, toàn tỉnh có khoảng 600 MWp điện mặt trời mái nhà.

Riêng điện mặt trời và điện gió đạt trên 4.374 MW, chiếm khoảng 70,6% tổng công suất nguồn điện đang vận hành. Nếu tính cả thủy điện và điện sinh khối, tỷ trọng công suất năng lượng tái tạo đạt khoảng 78,7%.

Đây là kết quả quan trọng, tạo nền tảng để Khánh Hòa phát triển trở thành trung tâm năng lượng quy mô quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tham luận với chủ đề “Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - Bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển”.

Cùng với kết quả phát triển nguồn điện, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng phát triển năng lượng của Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị, tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai, đồng thời phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 26/6/2026, tạo cơ sở phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện.

Theo số liệu tổng hợp phục vụ Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, tỉnh được định hướng phát triển khoảng 107 dự án nguồn điện, với tổng công suất từ 16.535 đến 18.935 MW. Đến tháng 9/2026, tỉnh đã lựa chọn nhà đầu tư 13 dự án với tổng công suất 4.169 MW; hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án còn lại.

Thực tế cho thấy, sự phát triển của các dự án năng lượng tái tạo không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia mà còn góp phần thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan.

Khó khăn và bài học kinh nghiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận, quá trình phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết.

Trước hết, tiến độ đầu tư lưới điện truyền tải có thời điểm chưa đồng bộ với tiến độ phát triển nguồn điện, ảnh hưởng đến khả năng giải tỏa công suất và hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, về phát triển điện mặt trời mái nhà, các địa phương còn lúng túng trong việc xác định, phân bổ quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà, nhất là tại các khu vực có nguồn điện tại chỗ dư thừa, phải truyền tải đi nơi khác, tiềm ẩn nguy cơ quá tải lưới điện.

Ngoài ra, một số dự án năng lượng tái tạo đã đầu tư còn tồn tại khó khăn về cơ chế, chính sách và hồ sơ pháp lý, cần được tháo gỡ phù hợp với quy định, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Đặc biệt, việc áp dụng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực và pháp luật đất đai còn phát sinh khó khăn chưa thống nhất trong xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư và tổ chức đấu thầu, dẫn đến kéo dài thời gian.

Đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Khánh Hòa rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu.

Một là, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, bảo đảm phát triển đồng bộ nguồn điện, lưới điện, phụ tải và khả năng giải tỏa công suất.

Hai là, cần có sự chỉ đạo thống nhất, phân công rõ trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, đơn vị điện lực và nhà đầu tư.

Ba là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư; chú trọng giải quyết các vấn đề về đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu nối.

Bốn là, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; gắn phát triển năng lượng với bảo vệ môi trường, đổi mới công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Năm là, chủ động rà soát, phân loại và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đã đầu tư; kịp thời kiến nghị Trung ương xử lý những nội dung vượt thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Tập trung phát triển năng lượng tái tạo theo hướng xanh, hiện đại, bền vững

Để phát huy tiềm năng, lợi thế và phát triển năng lượng tái tạo theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhựt cho biết, địa phương xác định tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trước hết, tỉnh tiếp tục phát triển hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, khai thác tiềm năng điện mặt trời, điện gió trên bờ và gần bờ. Trong đó, ưu tiên các dự án có tính khả thi, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng đất tiết kiệm, bảo vệ môi trường; đồng thời khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định.

Cùng với phát triển nguồn điện, tỉnh chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng lưới điện và lưu trữ năng lượng. Khánh Hòa sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đẩy nhanh đầu tư các công trình lưới điện truyền tải, bảo đảm giải tỏa công suất; nghiên cứu phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và thủy điện tích năng.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Nhựt cho biết, địa phương phấn đấu phát triển thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Đối với tiến độ triển khai các dự án năng lượng, tỉnh tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung xử lý các dự án năng lượng tái tạo còn vướng mắc thông qua việc rà soát, phân loại theo từng nhóm vấn đề về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và cơ chế mua bán điện. Việc xử lý được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm, đồng thời không để lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng. Theo đó, tỉnh định hướng thu hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thiết bị, dịch vụ vận hành, bảo trì, nghiên cứu công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường liên kết vùng Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược.

Để thực hiện hiệu quả các định hướng phát triển nêu trên, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Công Thương và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và huy động nguồn lực đầu tư.

Đồng thời, tỉnh đề nghị quan tâm rà soát, cập nhật quy hoạch nguồn và lưới điện phù hợp với tiềm năng, nhu cầu phụ tải và khả năng giải tỏa công suất trên địa bàn; sớm có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo đã đầu tư, bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa kiến nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và hướng dẫn thống nhất các quy định về lựa chọn nhà đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; đồng thời hỗ trợ tỉnh phát triển hệ sinh thái công nghiệp năng lượng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quy mô quốc gia.

"Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự đồng hành của các bộ, ngành, quyết tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu phát triển thành trung tâm năng lượng lớn của cả nước theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội", Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.