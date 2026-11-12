Khánh Hòa hướng đến đón 60 triệu lượt khách năm 2050

Mở rộng không gian, nâng chất lượng du lịch

Theo Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 30-33 triệu lượt khách, năm 2040 đạt 40-42 triệu lượt và đến năm 2050 tăng lên 55-60 triệu lượt khách.

Một góc biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, nơi du khách thường tập trung khi đến địa phương.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi nếu địa phương chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang chất lượng, đồng thời tổ chức không gian phát triển hợp lý.

Theo bà Hằng, sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa sở hữu không gian phát triển rộng lớn, đường bờ biển dài nhất cả nước cùng hệ thống vịnh, đảo, bán đảo đa dạng, là nơi sở hữu 4 vịnh biển đẹp mà ít nơi nào có được. Chính vì thế, sở đã xây dựng định vị thương hiệu sản phẩm du lịch Hải trình tứ vịnh gồm: vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh và Vĩnh Hy. Đây là lợi thế để hình thành các sản phẩm du lịch giá trị mới có tính khác biệt và bền vững, mang tính trải nghiệm đa lớp, kết nối “biển – đảo – sinh thái – văn hóa – cộng đồng”.

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Ngành du lịch tỉnh đang triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Trong đó, Vân Phong phát triển du lịch gắn với logistics và công nghiệp sạch; Cam Ranh - Cam Lâm tập trung nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch hội nghị, hội thảo (MICE) và đô thị sân bay. Khu vực phía Nam gồm Phan Rang, Ninh Chử, Vĩnh Hy phát triển du lịch sinh thái, văn hóa Chăm.

Việc mở rộng không gian được kỳ vọng giúp phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Du khách quốc tế đến Nha Trang bằng đường biển.

Đáng chú ý, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 100.000 phòng lưu trú, trong đó 75% đạt tiêu chuẩn 3-5 sao; thời gian lưu trú bình quân đạt 4-5 ngày, mức chi tiêu tăng 1,5-2 lần so với hiện nay.

Địa phương cũng tập trung phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, du thuyền, thể thao biển, kinh tế đêm và du lịch cộng đồng.

Cùng với việc củng cố những thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và các nước CIS, Khánh Hòa sẽ mở rộng khai thác khách từ Ấn Độ, châu Âu, Australia và Trung Đông; tăng cường các đường bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh.

Phát triển du lịch xanh, giữ chân du khách

Bên cạnh những lợi thế, bà Hằng nhìn nhận ngành du lịch Khánh Hòa vẫn đối mặt không ít thách thức, nhất là áp lực hạ tầng, môi trường tại Nha Trang; sản phẩm còn thiên về nghỉ dưỡng biển, thiếu chiều sâu để giữ chân du khách lâu hơn.

Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng tốc độ phát triển, trong khi biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Để tạo sự khác biệt, Khánh Hòa định hướng phát triển các sản phẩm kết nối biển, đảo, sinh thái, văn hóa và cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn là tuyến du lịch kết nối bốn vịnh Vân Phong - Nha Trang - Cam Ranh - Vĩnh Hy, tạo sản phẩm đặc trưng trên không gian du lịch mới.

Du khách trải nghiệm ngắm vịnh Nha Trang

Bên cạnh đó, địa phương sẽ phát triển du lịch nông nghiệp, làng nghề, sản phẩm OCOP; khai thác các giá trị văn hóa đặc sắc như di sản Chăm, lễ hội Katê, trầm hương, yến sào để nâng cao trải nghiệm.

Theo bà Hằng, mục tiêu là du khách không chỉ đến vì biển mà còn ở lại để khám phá văn hóa, đời sống và những giá trị riêng của Khánh Hòa.

Đặc biệt, phát triển du lịch phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, hải sản và phát triển các dịch vụ cộng đồng.

Song song đó, tỉnh sẽ từng bước áp dụng tiêu chuẩn xanh trong đầu tư cơ sở lưu trú, giảm rác thải nhựa, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ hệ sinh thái vịnh, đảo và cảnh quan thiên nhiên.

Ngành du lịch cũng hướng đến xây dựng mô hình quản trị điểm đến chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ để quản lý sức chứa, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách.

Bà Hằng nhấn mạnh, mục tiêu tăng lượng khách chỉ là điều kiện cần, quan trọng hơn là chất lượng tăng trưởng và khả năng phát triển bền vững của không gian đô thị biển.

Việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu được xác định là nền tảng để Khánh Hòa hướng đến mục tiêu đón 60 triệu lượt khách vào năm 2050, từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch biển quốc tế.