Đối chiếu hồ sơ cấp sổ đỏ, bản đồ qua các thời kỳ và quá trình sử dụng đất

Ngày 27/11, UBND phường Tây Nha Trang cho biết đã nhận được văn bản hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, liên quan đến 5 hộ dân có đất đang sử dụng nhưng lại nằm trong danh sách đất công, đất công ích. Đây là những trường hợp Báo Tiền Phong từng phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Xin là một trong năm trường hợp có vướng mắc về đất đai.

Sau khi xem xét đề nghị của địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa (Sở NN&MT) cho rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp hợp pháp qua các thời kỳ vẫn có giá trị pháp lý. Các tài liệu rà soát, đo đạc hiện trạng lập sau đó không đủ căn cứ để phủ nhận giấy chứng nhận đã cấp.

Theo sở này, việc thu hồi hoặc đính chính giấy chứng nhận chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ theo Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 và Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa.

UBND phường Tây Nha Trang có trách nhiệm kế thừa thẩm quyền quản lý địa bàn của các đơn vị hành chính cũ, trong đó có xã Vĩnh Ngọc. Tuy nhiên, các kết quả rà soát trước đây chỉ được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phải đối chiếu với hồ sơ cấp giấy chứng nhận gốc và hiện trạng sử dụng đất thực tế.

Đối với 4 trường hợp gồm ông Nguyễn Văn Can, ông Phạm Quốc Tuấn, ông Trần Văn Đôn và bà Trần Thị Hạnh Thảo, hồ sơ địa chính ghi nhận các thửa đất đã được đăng ký sử dụng và cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, một số vị trí sau đó lại xuất hiện trong danh sách, bản đồ đất công, đất công ích.

Sở khẳng định việc đưa đất đã được cấp giấy chứng nhận vào danh sách đất công trong quá trình rà soát, thống kê quỹ đất địa phương không phải căn cứ làm thay đổi quyền sử dụng đất đã được Nhà nước công nhận.

Sở đề nghị UBND phường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang trích xuất hồ sơ cấp giấy chứng nhận gốc các năm 1997, 1999, 2001, hồ sơ biến động và bản đồ qua các thời kỳ để xác định chính xác vị trí, ranh giới, diện tích thửa đất.

Nếu giấy chứng nhận được cấp đúng quy định, việc đưa các thửa đất vào danh sách đất công những năm 2008, 2016 và 2018 không có căn cứ, phường phải đưa chúng ra khỏi danh sách, bản đồ quản lý đất công, đất công ích.

Ngược lại, nếu xác định giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định đối với đất công đã được xác lập hợp pháp trước đó và chưa chuyển quyền hợp pháp, việc xử lý phải thực hiện theo quy định. UBND phường đồng thời chuyển thông tin cho cơ quan đăng ký đất đai để chỉnh lý bản đồ, sổ mục kê và cơ sở dữ liệu đất đai.

Riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Xin, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ chưa thống nhất về người sử dụng, loại đất và tình trạng quản lý. Do đó, sở yêu cầu địa phương tiếp tục xác minh nguồn gốc, thời điểm bắt đầu sử dụng và quá trình quản lý khu đất trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận.

Việc xác minh cần có sự phối hợp của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, Thuế cơ sở 2, cơ quan lưu trữ hồ sơ hợp tác xã cũ và Ban nhân dân thôn Xuân Lạc 1.

Các đơn vị phải làm rõ quá trình sử dụng đất của bà Xin, việc giao khoán hoặc xử lý đất khi giải thể hợp tác xã (nếu có); đồng thời xác minh thông tin bà khai hoang từ năm 1978, nộp thuế từ năm 1996, đăng ký thường trú, có nhà ở và mồ mả gia đình trên đất. Địa phương cũng cần làm rõ căn cứ pháp lý đưa khu đất vào bản đồ đất công năm 2018.

Nếu không có căn cứ xác lập đất công hợp pháp, UBND phường phải loại thửa đất khỏi danh sách đất công năm 2018, chỉnh lý hồ sơ và hướng dẫn bà Xin làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Trường hợp xác định đất đã được xác lập đất công hợp pháp, phường phải thông báo, giải thích rõ căn cứ cho bà Xin; đồng thời xem xét điều kiện xử lý phần diện tích sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2014. Phần đất giữ lại để quản lý công phải thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.

Sở NN&MT đề nghị UBND phường Tây Nha Trang rà soát, xác minh cụ thể từng trường hợp. Nếu phát sinh khó khăn, địa phương cần tổng hợp hồ sơ, có văn bản đề nghị để Sở phối hợp hướng dẫn.

Đất đã được cấp sổ nhưng bị đưa vào danh sách đất công ích

Như Báo Tiền Phong phản ánh, ngày 12/11, UBND phường Tây Nha Trang đã có văn bản gửi Sở NN&MT đề nghị hướng dẫn xử lý đối với các thửa đất của ông Nguyễn Văn Can, Phạm Quốc Tuấn, Trần Văn Đôn, bà Trần Thị Hạnh Thảo và Nguyễn Thị Xin.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Can sử dụng hai thửa đất rộng 440m2 và 920m2, được cấp giấy chứng nhận tháng 7/1999 nhưng bị đưa vào danh sách đất công ích năm 2008. Ông Phạm Quốc Tuấn có thửa đất 2.160m2, được cấp giấy chứng nhận năm 1999 nhưng xuất hiện trong bản đồ, danh sách đất công năm 2018.

5 hộ dân ở phường Tây Nha Trang có đất nằm trong danh sách đất công, đất công ích.

Trong khi đó, 4 thửa đất của ông Trần Văn Đôn, tổng diện tích 2.080m2, được cấp giấy chứng nhận năm 2001 nhưng bị đưa vào danh sách đất công ích năm 2016. Thửa đất 920m2 của bà Trần Thị Hạnh Thảo cũng được cấp giấy chứng nhận nhưng xuất hiện trên bản đồ đất công năm 2018.

Trường hợp còn lại là bà Nguyễn Thị Xin, liên quan thửa đất rộng 1.088m2. Bà cho biết khu đất do mẹ là bà Phạm Thị Quýt khai hoang từ năm 1978, gia đình sử dụng ổn định, kê khai và nộp thuế nhiều năm. Năm 2005, bà được mẹ giao lại đất. Tuy nhiên, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, bà được thông báo khu đất thuộc quỹ đất công do phường quản lý.

Theo tài liệu địa chính, bản đồ năm 1994 thể hiện vị trí đất thuộc một phần thửa 1.225m2, loại đất màu, ghi tên bà Quýt và hợp tác xã. Bản đồ năm 2011 xác định đây là đất trồng cây lâu năm nhưng không ghi tên cá nhân, tổ chức. Đến năm 2018, khu đất được đưa vào bản đồ và danh sách đất công.