Khánh Hòa hợp tác bảo tồn, phát triển quần thể chim yến đảo tại tỉnh Quảng Trị

Công ty Yến sào Khánh Hòa đang khảo sát, đánh giá hiện trạng quần thể chim yến tại khu vực Hòn Nồm - Vũng Chùa - Đảo Yến ảnh Thùy Trang

Tại buổi làm việc, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, đã báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng quần thể chim yến tại khu vực Hòn Nồm - Vũng Chùa - Đảo Yến; đồng thời đề xuất các giải pháp, đề án nhằm phục hồi môi trường sinh sống, bảo tồn và phát triển đàn chim yến theo hướng ổn định, bền vững. Tại đây Công ty Yến sào Khánh Hòa đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cùng các giải pháp khoa học, kỹ thuật chuyên sâu trong việc cải tạo hang đảo, dẫn dụ, ấp nở nhân tạo và bảo vệ an toàn cho đàn chim yến trước tác động của biến đổi khí hậu. Hai bên cũng thống nhất cơ chế phối hợp khảo sát, xây dựng phương án phát triển phù hợp với điều kiện thực tế tại vùng biển Quảng Trị.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh về việc phục hồi, bảo tồn và phát triển quầ ảnh Thùy Trang

Là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực quản lý, khai thác và chế biến yến sào, nhiều năm qua, Công ty Yến sào Khánh Hòa luôn nỗ lực tiên phong nghiên cứu khoa học, phát triển hang đảo mới và nhân rộng mô hình bảo tồn chim yến tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hoạt động hợp tác tại Quảng Trị tiếp tục khẳng định tâm huyết của doanh nghiệp trong việc gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá, góp phần gia tăng quần thể đàn chim yến đảo tự nhiên và phát triển ngành nghề yến sào Việt Nam bền vững.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Nam Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cơ bản thống nhất, ủng hộ chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án phục hồi, bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo tại khu vực Hòn Nồm - Vũng Chùa - Đảo Yến nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái biển, đảo; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nếu được triển khai bài bản, đề án sẽ tạo nền tảng phát triển nghề yến theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, gắn bảo tồn với khai thác hợp lý các giá trị tự nhiên.Qua đó, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, phát huy giá trị tài nguyên biển, đảo và mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp, bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.