Khánh Hòa: Hơn một thập kỷ đi tìm công lý, hai bản án bảo vệ lẽ phải, vẫn mòn mỏi đợi chờ thi hành án

Hành trình gia đình bà Nguyễn Thị Kim Anh dành hơn một thập kỷ đi tìm công lý, hai bản án bảo vệ lẽ phải, vẫn mòn mỏi đợi chờ thi hành án

Đất được cha mẹ cho, bị thu hồi giá 0 đồng

Theo hồ sơ vụ án, năm 2003, bà Nguyễn Thị Kim Anh (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được cha mẹ ruột là ông Nguyễn Văn Bổn và bà Trần Thị Muộn tặng cho diện tích 43.597,4 m² đất đìa nuôi trồng thủy sản. Khu đất này thuộc các thửa số 146, 149, 146A, 149A, Tờ bản đồ số 49 tại khu vực Đồng Muối II, phường Phước Long, TP. Nha Trang (cũ), nay thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nguồn gốc khu đất xuất phát từ quá trình khai phá, cải tạo đìa nuôi tôm cá và nộp thuế đất cho Nhà nước của gia đình ông Bổn từ trước năm 1997. Ngày 25/12/2003, Công ty Địa chính Khánh Hòa lập Trích đo địa chính khu đất số 49/2003/TĐ-ĐC (được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 15/4/2004), ghi nhận chính thức bà Kim Anh đang trực tiếp quản lý, sử dụng. Sau khi nhận tặng cho, bà Kim Anh đã xây dựng nhà cấp 4, sinh sống và nuôi trồng thủy sản ổn định, không tranh chấp.

Gần 4,4 héc-ta của bà Nguyễn Thị Kim Anh bị thu hồi để phục vụ dự án Khu dân cư phía Tây sông Tắc 1 (sau đổi tên là Khu đô thị An Bình Tân)

Để thực hiện Dự án Khu dân cư phía Tây sông Tắc 1 (sau đổi tên là Khu đô thị An Bình Tân) do Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật (TEMATCO) làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND (ngày 05/4/2005) và Quyết định số 1531/QĐ-UBND (ngày 22/6/2012) cho phép đầu tư xây dựng dự án với diện tích 716.900 m².

Thực hiện chủ trương trên, UBND TP. Nha Trang (cũ) ban hành hai Thông báo thu hồi đất (số 392/TB-UBND và số 481/TB-UBND), tiếp đó là hai quyết định thu hồi đất đối với hộ bà Kim Anh gồm: Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 thu hồi 31.836 m² và Quyết định số 8645/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thu hồi 11.761,4 m². Tổng diện tích bị thu hồi là 43.596 m².

Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 thu hồi 31.836 m² với giá 0 đồng

Mặc dù người dân canh tác ổn định, tại Quyết định số 14/QĐ-UBND (ngày 03/01/2013) và Quyết định số 103/QĐ-UBND (ngày 21/01/2015), UBND TP. Nha Trang (cũ) lại cho rằng đây là đất do "Nhà nước quản lý". Do vậy, chính quyền địa phương phê duyệt mức bồi thường 0 đồng về đất, chỉ hỗ trợ tài sản, cây trồng nhỏ lẻ với tổng cộng hơn 1 tỷ 189 triệu đồng cho hai đợt.

Không chấp nhận phương án này, các thành viên trong gia đình bà Kim Anh kiên quyết không nhận bồi thường hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng và liên tục khiếu nại đến các cấp.

Nguồn gốc rõ ràng, đủ điều kiện bồi thường về đất

Trước tình trạng khiếu kiện kéo dài, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra và ban hành Báo cáo số 1989/BC-TTCP ngày 18/11/2020. Báo cáo chỉ rõ gia đình ông Nguyễn Văn Bổn (bố của Kim Anh) đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết theo hướng: "Xem xét, điều chỉnh lại Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt cho hộ gia đình ông Bổn theo quy định về bồi thường đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có thời gian sử dụng từ trước ngày 01/7/2004..." . Ý kiến này được Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Khánh Hòa nghiêm túc thực hiện.

Báo cáo số 1989/BC-TTCP ngày 18/11/2020 chỉ rõ việc UBND thành phố Nha Trang (cũ) xác định nhầm lẫn nguồn gốc đất của gia đình ông Nguyễn Văn Bổn (bố của bà Kim Anh) thành đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý.

Thực hiện việc sửa sai, ngày 29/4/2022, UBND TP. Nha Trang (cũ) ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND và 410/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ bà Kim Anh. Tổng số tiền hỗ trợ bồi thường cho hộ bà Kim Anh là hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó, bồi thường về đất 546 triệu đồng (cho 30.000 m² trong hạn mức), bồi thường cây trồng 184,2 triệu đồng và hỗ trợ ổn định đời sống, đào ao là hơn 1 tỷ 887 triệu đồng.

Đáng chú ý, Hội đồng bồi thường vẫn áp dụng đơn giá đất nông nghiệp là 18 nghìn 200 đồng/m². Đây là mức giá lấy theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Văn bản số 511/STNMT-GDBTĐC ngày 23/3/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường - tức khung giá đất từ 10 năm trước đã hết thời hiệu áp dụng tại thời điểm bồi thường bổ sung năm 2022.

Quyết định số 408/QĐ-UBND và 410/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ bà Kim Anh áp dụng khung giá đất từ 10 năm trước đã hết thời hiệu áp dụng tại thời điểm bồi thường bổ sung năm 2022

Nhận thấy quyền lợi ích hợp pháp tiếp tục bị xâm phạm, bà Kim Anh khởi kiện hành chính. Tại Bản án sơ thẩm số 48/2024/HC-ST (ngày 25/9/2024), TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định, lỗi chậm bồi thường thuộc về cơ quan nhà nước. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định 197/2004/NĐ-CP, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa khẳng định giá đất bồi thường phải tính tại thời điểm bổ sung (năm 2022). HĐXX tuyên hủy Quyết định 408 (phần liên quan bà Kim Anh) và Quyết định 410, buộc UBND TP. Nha Trang (cũ) bồi thường lại.

Hai bản án của Tòa tỉnh Khánh Hòa (2024) và Tòa Cấp cao tại Đà Nẵng (2025) đều tuyên hủy Quyết định số 408 và 410 của UBND TP Nha Trang do không đúng quy định của pháp luật

Tiếp đó, ngày 21/5/2025, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Bản án phúc thẩm số 254/2025/HC-PT. Hội đồng xét xử khẳng định việc UBND TP. Nha Trang áp dụng đơn giá năm 2012 cho quyết định năm 2022 là hoàn toàn trái luật. Tòa bác toàn bộ kháng cáo của các đương sự, giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Bản án có hiệu lực, thi hành án vẫn giậm chân tại chỗ

Bản án hành chính phúc thẩm có hiệu lực tức thì từ ngày 21/5/2025 nhưng sau đó UBND thành phố Nha Trang (cũ) vẫn chưa thực hiện. Ngày 19/3/2026, Ban Dân nguyện (UBTV Quốc hội) ban hành Văn bản chuyển đơn số 2679/BDNGS15 đôn đốc thi hành án dứt điểm. Đến ngày 23/6/2026, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 04/2026/QĐ-THA buộc UBND phường Nam Nha Trang (đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của UBND TP. Nha Trang cũ) phải thi hành án ngay. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm, bản án vẫn chưa được thực thi.

Quyết định số 04/2026/QĐ-THA buộc UBND phường Nam Nha Trang (đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của UBND TP. Nha Trang cũ) phải thi hành án ngay

"Gần 4,4 hecta nuôi trồng thủy sản từng là 'nồi cơm', là sinh kế duy nhất của gia đình tôi nhưng nay không còn. Kể từ khi bị thu hồi và áp giá bồi thường 0 đồng, gia đình tôi đã mất đi nguồn thu nhập chính, phải đi ở nhờ, ở đợ hết nơi này đến nơi khác. Hơn chục năm gõ cửa kêu oan, đến 2025 mới thấy công lý, lẽ phải, nhưng đến hiện tại vẫn chưa được thi hành án, gia đình tôi hoàn toàn kiệt quệ" - Bà Kim Anh bức xúc chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh (ngoài cùng bên phải) và gia đình mòn mỏi đợi chờ bản án được thực thi để gia đình sớm có cuộc sống ổn định

Nếu không thực thi sẽ kiến nghị xem xét trách nhiệm

Ngày 30/09/2026, Chấp hành viên tổ chức thi hành Bản án hành chính của Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với UBND phường Nam Nha Trang. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch phường Nam Nha Trang trình bày lý do chậm thi hành án do những khó khăn do sáp nhập bộ máy, vướng mắc khi áp dụng Luật Đất đai mới, và viện dẫn việc đã gửi đơn xem xét Giám đốc thẩm ra TAND Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Chấp hành viên Thi hành án hành chính của Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa với UBND phường Nam Nha Trang

Trước các lý do UBND phường đưa ra, đại diện THADS tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc nộp đơn đề nghị xem xét Giám đốc thẩm hoặc Tái thẩm hoàn toàn không phải là căn cứ pháp lý để tạm dừng thi hành án. Theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, Bản án phúc thẩm số 254/2025/HC-PT có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày tuyên án. Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành phải nghiêm chỉnh thực hiện.

Việc thi hành án chỉ tạm dừng khi và chỉ khi Chánh án TAND Tối cao hoặc Viện trưởng VKSND Tối cao ban hành Quyết định kháng nghị kèm theo Quyết định tạm đình chỉ thi hành án. Khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, việc lấy lý do này để trì hoãn thi hành án là không đúng với quy định của pháp luật.

Đại diện Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực thi Quyết định buộc thi hành án số 04/2026 của TAND tỉnh Khánh Hòa

Đại diện THADS tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực thi Quyết định buộc thi hành án số 04/2026 của TAND tỉnh Khánh Hòa. Nếu UBND phường tiếp tục trì hoãn không thi hành án, THADS sẽ lập biên bản báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa để xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo Nghị định 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phường cần phối hợp với Chủ đầu tư để thống nhất các khoản hỗ trợ khác trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho dân theo quy định của pháp luật.

ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch phường Nam Nha Trang cam kết sẽ sớm triển khai quy trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ mới cho người dân

Tiếp nhận các yêu cầu của Tổ công tác Thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cam kết sẽ sớm triển khai quy trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ mới cho bà Kim Anh theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến nội dung nêu trên, ngày 29/9/2026, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã đến liên hệ công tác với UBND tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên, đến nay, chưa có phản hồi cụ thể.

Một vụ việc kéo dài hơn một thập kỷ và đã phân định rõ ràng qua hai bản án, nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành. Một bản án dù công minh đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không được thực thi trên thực tế. Đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cần nghiêm túc chấp hành pháp luật, khẩn trương trả lại sự công bằng và ổn định cuộc sống cho người dân.