Khánh Hòa: Hơn 700 người tham gia tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 17/10, Công an phường Phan Rang cho biết, đã phối hợp với Trường Tiểu học Phan Rang (phân hiệu 6) và cửa hàng xe máy HEAD Kim Song Mã tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn trong khuôn khổ "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn", thu hút hơn 700 người dân, giáo viên và học sinh tham gia.

Đại diện các đơn vị trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tại chương trình. (Ảnh:CAKH)

Tại chương trình, lực lượng công an phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng nhận diện và xử lý những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông như di chuyển qua nút giao, đường cong, phanh xe khi trời mưa, đường trơn trượt hoặc gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Đối với học sinh, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phù hợp với từng độ tuổi.

Đại diện nhà trường tiếp nhận mũ bảo hiểm trong chương trình tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông. (Ảnh:CAKH)

Bên cạnh đó, người tham gia được hướng dẫn quét mã QR để thực hiện bài kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông do Cục Cảnh sát giao thông ban hành. Hình thức này giúp người dân chủ động kiểm tra nhận thức, ôn luyện và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay trên điện thoại thông minh.

Đông đảo học sinh tham gia chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông tại phường Phan Rang. (Ảnh:CAKH)

Dịp này, cửa hàng xe máy HEAD Kim Song Mã trao tặng 310 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 310 học sinh đang theo học tại trường, góp phần nâng cao ý thức sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thông qua chương trình, Công an phường Phan Rang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tăng cường phối hợp với nhà trường, các tổ chức và người dân trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn.