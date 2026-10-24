Khánh Hòa: Hơn 1.000 đại biểu dự Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số

Quang cảnh Hội nghị Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC); lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ban, ngành, địa phương.

Đặc biệt, sự kiện thu hút khoảng 1.000 đại biểu là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các chủ thể OCOP và cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày nhiều chuyên đề thiết thực về nâng cao hiệu quả quản trị công cấp xã, phường trong mô hình chính quyền hai cấp, ứng dụng nền tảng số dùng chung và tự động hóa xử lý dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số, phổ cập chữ ký số công cộng, cũng như phát triển tài nguyên số cho trường học và hộ kinh doanh.

Tại đây các đại biểu cũng tích cực thảo luận, giải đáp nhiều vướng mắc thực tiễn trong quá trình triển khai công nghệ số tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi đi vào đời sống, giúp người dân bán nông sản qua sàn thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tự bảo vệ trước cạm bẫy lừa đảo.

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Khẳng định Tổ công nghệ số cộng đồng là "cánh tay nối dài" của chính quyền, ông Hà đề nghị hội nghị tập trung "cầm tay chỉ việc", trang bị kỹ năng thực chiến như phổ cập chữ ký số công cộng, phát triển tài nguyên số học đường và xử lý tình huống thực tế theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà".

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền cơ sở tạo điều kiện tối đa để các tổ công nghệ số hoạt động thực chất, trở thành những "hạt nhân số" lan tỏa tri thức tại cộng đồng.