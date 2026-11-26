Tháp Trầm Hương tại Nha Trang, vào ban đêm.

Nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1) cùng Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC dự kiến diễn ra tại Khánh Hòa từ tháng 2/2027.

Theo đó UBND tỉnh Khánh Hòa, giao Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát toàn diện thực trạng hạ tầng kỹ thuật giao thông, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức sự kiện cũng như các tuyến đường phục vụ hội nghị. Trên cơ sở đó, các bên thống nhất hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/11.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, địa phương phải xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết theo yêu cầu “6 rõ” và gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/11. Song song với việc lập kế hoạch, các đơn vị cần bắt tay ngay vào việc chỉnh trang đồng bộ hệ thống đường giao thông, hè đường, bảng hiệu, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, tỉnh lưu ý ưu tiên chỉnh trang các tuyến đường kết nối từ Sân bay quốc tế Cam Ranh đến khu vực lưu trú và địa điểm tổ chức sự kiện, bảo đảm hoàn thành toàn bộ trước ngày 1/2/2027.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra thực tế, đôn đốc thực hiện và kịp thời tham mưu xử lý các vướng mắc phát sinh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng.

Về công tác truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm triển khai tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, cờ, bảng điện tử và màn hình LED theo chủ đề, bộ nhận diện thống nhất. Hoạt động này tập trung tại các khu vực trọng điểm như sân bay, khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí và các trục đường chính dẫn từ sân bay về nơi đại biểu lưu trú, tham quan. Đồng thời, Sở phối hợp với Báo Trung ương địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về APEC 2027, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng đến bạn bè quốc tế.