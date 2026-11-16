Ngày 16/11, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình em Bùi Quốc V. (sinh năm 2011, xã Diên Khánh), nạn nhân tử vong do đuối nước tại biển Nha Trang.

Tại buổi thăm hỏi, đại diện trung tâm gửi lời động viên, chia sẻ mất mát với gia đình, đồng thời trao khoản hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh nhằm góp phần giúp thân nhân vượt qua khó khăn.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 14/11, em V. cùng hai người bạn xuống tắm biển tại khu vực trước khách sạn Sheraton Nha Trang, số 32-34 Trần Phú, phường Nha Trang. Trong lúc tắm, em không may bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích.

Khánh Hòa hỗ trợ gia đình trẻ em tử vong do đuối nước.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Theo Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang, những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, sóng biển dâng cao. Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm tắm biển để bảo đảm an toàn.

Trước tình hình này, người dân và du khách cần tuân thủ các biển cảnh báo, không xuống tắm tại khu vực biển có sóng lớn, thời tiết nguy hiểm nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.