Khánh Hòa: Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số ngoài vùng khó khăn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường cùng các đại biểu dự kỳ họp

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Khắc Hà và đại biểu tham dự kỳ họp

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lữ Thanh Hải và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Xuân Trang chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định 25 nghị quyết trên các lĩnh vực nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo.

Các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm quy trình, tiến độ và chất lượng. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng, khách quan, bám sát quy định pháp luật và tình hình thực tiễn; qua đó đưa ra nhiều ý kiến phản biện, kiến nghị xác đáng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa Lâm Đông phát biểu khai mạc kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; bảo đảm nghị quyết được ban hành đúng pháp luật, sát thực tiễn, có tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với chính sách này, HĐND tỉnh thông qua quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Nội dung bao gồm giá dịch vụ thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán, dịch vụ do ngân sách nhà nước thanh toán và dịch vụ không thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhưng không phải dịch vụ theo yêu cầu.

Đối với lĩnh vực đầu tư, HĐND tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Các đại biểu cũng thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Resort Spa nho - Trang trại trồng nho - Nhà máy sản xuất rượu vang nho Ninh Thuận tại xã Vĩnh Hải.

Về phát triển đô thị, kỳ họp thông qua các nghị quyết về hai đề án công nhận các xã Cam Lâm, Ninh Phước là đô thị loại III; tán thành đề án thành lập hai phường trên cơ sở nguyên trạng hai xã Cam Lâm và Ninh Phước.

HĐND tỉnh cũng thông qua quy định chế độ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; tiêu chuẩn mua vé máy bay đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Một nhóm nghị quyết được thông qua tại kỳ họp quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước và lâm nghiệp. Trong đó có phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển và phí bình tuyển, công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp cũng được các đại biểu thống nhất.

Trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và thể thao, HĐND tỉnh thông qua quy định nội dung, mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030; nội dung, mức chi thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước. Kỳ họp đồng thời quyết định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu và một số nội dung chi tổ chức các giải thể thao trên địa bàn.

Để phục vụ công tác phòng, chống ma túy, HĐND tỉnh thông qua quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng làm công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Các đại biểu cũng thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02 năm 2026 của HĐND tỉnh về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cùng với đó, kỳ họp thông qua danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phân bổ biên chế công chức năm 2026 trong các cơ quan thuộc khối chính quyền địa phương cấp tỉnh và nghị quyết về nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông nhấn mạnh, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ. Trong đó, điều hành ngân sách chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn lực; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng thời, triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển giáo dục, thể thao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, bảo đảm các chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng chính quyền, phát triển đô thị và tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Các địa phương chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy.