Khánh Hòa hỗ trợ đến 1,5 tỷ đồng thu hút nhân lực công nghệ cao

Khánh Hòa ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ mới. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Năm 2026, Khánh Hòa đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng để bổ sung nhân lực, đáp ứng phát triển các lĩnh vực công nghệ mới.

HĐND tỉnh Khánh Hoà thông qua chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao cho nhiều đối tượng, gồm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng, chuyên gia, nhà quản lý và nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam hoặc nước ngoài.

Chính sách áp dụng với người tốt nghiệp đại học tại các cơ sở thuộc nhóm 50 trường đại học uy tín trên thế giới; cán bộ, công chức, viên chức được tiến cử, công nhận có tài năng.

Đáng chú ý là hỗ trợ một lần khi được tuyển dụng, tiếp nhận làm công chức, viên chức. Giáo sư được hỗ trợ cao nhất 1,5 tỷ đồng; phó giáo sư 1,2 tỷ đồng; tiến sĩ 1 tỷ đồng; thạc sĩ 300 triệu đồng và người có trình độ đại học 250 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ ban đầu, nhân lực chất lượng cao được hưởng thu nhập tăng thêm bằng một lần mức lương hiện hưởng trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng, tiếp nhận. Tỉnh ưu tiên bố trí nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ chi phí lưu trú tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian cam kết công tác.

Với vị trí chuyên môn cao, cơ quan, đơn vị có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc thuê khoán theo công việc, sản phẩm. Mức thu nhập được xem xét theo năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tương ứng 30 triệu, 50 triệu hoặc 100 triệu đồng một người mỗi tháng.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm khoa học và công nghệ biển; công nghệ thông tin; vi mạch, bán dẫn; công nghệ năng lượng, vật lý hạt nhân; công nghệ phục vụ du lịch, dịch vụ chất lượng cao và công nghệ chiến lược theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chuyển đổi số, công nghệ thông tin, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực có nhu cầu lớn. Qua rà soát, Sở Nội vụ xác định tỉnh cần thu hút 79 nhân lực chất lượng cao, chủ yếu trong các lĩnh vực này và một số ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn.

Để phát huy nhân lực mới, Khánh Hòa có hệ thống nghiên cứu và đào tạo gồm 22 tổ chức khoa học, công nghệ công lập, 24 tổ chức ngoài công lập, 9 viện, trung tâm thuộc bộ, ngành và 5 trường đại học. Tỉnh có 14 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng năm 2025.

Đội ngũ nghiên cứu khoa học ước hơn 2.900 người, tương đương khoảng 13 người trên một vạn dân. Nghiên cứu tập trung vào khoa học biển, chế biến thủy sản, vaccine, nông nghiệp công nghệ cao và thú y, gắn với nhu cầu phát triển địa phương.

Hằng năm, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí bằng 5% tổng quỹ tiền lương cơ bản, không tính phụ cấp, để thực hiện chính sách. Kinh phí dự kiến giai đoạn 2026–2030 vượt 173 tỷ đồng.

Kết hợp hỗ trợ tài chính, thu nhập, chỗ ở và xác định lĩnh vực ưu tiên nhằm tạo điều kiện thu hút, giữ chân chuyên gia, thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh.