Khánh Hòa: Hàng chục nghìn người đổ về khai mạc Lễ hội Katê 2026

Các đại biểu dự khai mạc Lễ hội Katê

Bừng sáng không gian di sản dưới chân tháp cổ

Ngay từ sớm, không gian cổ kính của tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) đã ngập tràn không khí hội hè. Tiếng trống Paranưng vang vọng, tiếng đàn Kanhi réo rắt hòa cùng màn biểu diễn múa Chăm duyên dáng và tiết mục hòa tấu mã la rộn ràng của các nghệ nhân Raglai đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Đến tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Chamaléa Thị Thủy; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân.

Các thiếu nữ Chăm trong điệu múa quạt

Tại buổi lễ, các chức sắc đã thực hiện trang trọng nghi thức rước y trang lên tháp, tiến hành các lễ cúng thần linh, cầu mong "mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an".

Khai thác giá trị di sản, gắn kết khối đại đoàn kết

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn. Ông nhấn mạnh, Katê không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, các vị thần linh mà còn là "sợi dây" gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng niềm tự hào di sản qua nhiều thế hệ.

"Giá trị của Lễ hội Katê không chỉ làm nên bản sắc văn hóa dân tộc Chăm mà còn góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa của Khánh Hòa và cả nước. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để bảo tồn tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con", Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết.

Các thành viên Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh tại lễ khai mạc

Rước y trang lên tháp Pô Klong Garai

Đại diện Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn, Phó cả sư Lưu Sanh Thanh bày tỏ niềm hân hoan khi mùa lễ hội năm nay diễn ra trong không khí ấm áp, thắm tình đoàn kết. Ông khẳng định đây là dịp để đồng bào hướng về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tiếp tục chung sức xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa đa dạng

Diễn ra từ ngày 9 đến 11.10, Lễ hội Katê 2026 mang đến chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao vô cùng phong phú. Phần nghi lễ truyền thống diễn ra trang nghiêm và đồng loạt tại tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar với các nghi thức như rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar, mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y trang và đại lễ.

Bên cạnh đó, phần hội diễn ra vô cùng sôi nổi với hội thi viết chữ Chăm mang chủ đề "Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm", các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều trò chơi dân gian thu hút đông đảo thanh niên tham gia như đội lu nước, nhảy bao bố và kéo co.

Dòng người đổ về dự khai mạc Lễ hội Katê 2026

Sắc màu Lễ hội Katê

Không gian lễ hội tại Tháp Pô Klong Garai

Dâng lễ vật tại Tháp Pô Klong Garai

Lễ hội Katê – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và trở điểm tựa tinh thần vững chắc, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa độc đáo của Khánh Hòa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.