Khánh Hòa: Hai dự án trọng điểm tại Cà Ná còn vướng mặt bằng

Chiều 4/11, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bố trí tái định cư phục vụ Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná và Dự án Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn I tại xã Cà Ná.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Dự án Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn I có tổng diện tích hơn 376ha.

Đến nay, địa phương đã giải phóng mặt bằng 189,39ha, đạt 50,4% tổng diện tích; trong đó, đã bàn giao cho chủ đầu tư khoảng 144ha.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 21,76ha. Tuy nhiên, đến nay mới bàn giao được 3,91ha, đạt 18%.

Công tác bồi thường, GPMB tại hai dự án vẫn gặp nhiều khó khăn do hồ sơ thu hồi đất, bồi thường từ những năm trước kéo dài; biến động về người sử dụng đất, tài sản trên đất.

Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Đáng chú ý, quỹ đất tái định cư hiện chưa đáp ứng nhu cầu của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ những vướng mắc trong xác định nguồn gốc đất, áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Các bên đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Cà Ná tăng cường phối hợp, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB; xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện đối với từng phần việc.

Trong đó, cần chú trọng rà soát hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khảo sát tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các nội dung vượt thẩm quyền. Qua đó, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ GPMB, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án theo kế hoạch.

Việc tháo gỡ vướng mắc tại Cà Ná có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Khánh Hòa đang tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng và kinh tế biển, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng cho địa phương.

Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo điều kiện để các dự án công nghiệp, năng lượng phát huy hiệu quả đầu tư.

Trước đó, trong tháng 6/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng cũng đã kiểm tra thực địa tiến độ GPMB tại Khu công nghiệp Cà Ná giai đoạn I, Dự án Điện khí LNG Cà Ná và Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh 3.