Khánh Hòa: GRDP 9 tháng tăng 11,21%

Theo báo cáo tại họp báo, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Quý III ước tăng 10,66%. Tính chung 9 tháng năm 2026 ước tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước và dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 17,45%; khu vực dịch vụ tăng 9,65%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa điều hành họp báo.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 101.032 tỷ đồng, tăng 33,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 10,5%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng lượt khách đạt hơn 20,4 triệu lượt (tăng 45,7%), trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt (tăng 69,1%), doanh thu du lịch ước đạt 67.951,7 tỷ đồng (tăng 21%). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 36.916 tỷ đồng, bằng 98,1% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30-9-2026 đạt 11.111,240 tỷ đồng, bằng 70,54% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn khó khăn như, các động lực tăng trưởng chưa có nhiều bứt phá; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp; năng lực sản xuất mới tăng thêm còn hạn chế; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư ngoài ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn chậm.

Đại diện địa phương trả lời các vấn đề phóng viên nêu.

Phát biểu kết luận họp báo, đồng chí Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10,2%, các cấp, các ngành và cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung phối hợp tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026; tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, vướng mắc; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu và du lịch; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo chu đáo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biển, đảo.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh.