Khánh Hòa giao lưu văn hóa với đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga

Tối 9-10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga.

Bà Huỳnh Phương Minh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Huỳnh Phương Minh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa cho biết, trải qua thăng trầm lịch sử, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân 2 nước. Trong nhiều năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương, tổ chức của Liên bang Nga. Khánh Hòa từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc và yêu thích của hàng trăm nghìn du khách Nga mỗi năm. Sự hiện diện của cộng đồng và du khách Nga góp phần làm phong phú thêm đời sống, văn hóa, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - du lịch của tỉnh. Chuyến thăm lần này của đoàn đến Khánh Hòa là cơ hội để 2 tỉnh Primorye và Khánh Hòa trao đổi, thúc đẩy hoạt động hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực thế mạnh của 2 bên như: Du lịch, thương mại, giáo dục - đào tạo và giao lưu Nhân dân, mở ra cơ hội hợp tác giữa 2 địa phương. Qua đó, góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam…

Đại tá Kovdeev Valery Vladimirovich - Trưởng đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga chia sẻ cảm tưởng khi đến thăm Khánh Hòa.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa trao quà cho đoàn đại biểu.

Tại chương trình, các ca sĩ, diễn viên của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa và Đoàn nghệ thuật vùng Primorye, Liên bang Nga đã trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam và Liên bang Nga như: Huyền thoại Apsara, Tình ca du mục, Triệu đóa hồng, Kachiusa, Việt Nam quê hương tôi, Quả táo nhỏ, Việt Nam mãi mãi chiến thắng, Kalinka…

Chương trình là dịp để đại biểu hai bên gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, con người mỗi nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Primorye nói riêng, giữa Nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.

Tiết mục múa "Huyền thoại Apsara" do diễn viên Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa biểu diễn.

Tiết mục "Quả táo nhỏ" do Đoàn nghệ thuật vùng Primorye, Liên bang Nga biểu diễn.

Tiết mục múa "Việt Nam quê hương tôi".

Tiết mục "Kalinka" do các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật vùng Primorye, Liên bang Nga biểu diễn.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng những phần quà ý nghĩa đến Đoàn đại biểu Hội hữu nghị với Việt Nam tại tỉnh Primorye, Liên bang Nga.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình.