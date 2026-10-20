Khánh Hòa giao cấp xã quyền cưỡng chế phá dỡ công trình

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực hoạt động xây dựng trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/10/2026.

Theo quy định mới, Chủ tịch UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ công trình xây dựng thuộc trường hợp phải phá dỡ; đồng thời quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện nếu chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm theo quy định.

Việc phân cấp áp dụng đối với các công trình phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm; công trình cấp III, cấp IV có nguy cơ sụp đổ, đe dọa an toàn cộng đồng và các công trình lân cận.

Khánh Hòa phân cấp thẩm quyền cưỡng chế phá dỡ công trình cho cấp xã.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã còn được quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ công trình cấp III, cấp IV cần phá dỡ khẩn cấp để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc phục vụ nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Quy định cũng áp dụng đối với công trình cấp III, cấp IV đã hết thời hạn sử dụng theo thiết kế.

Đối với công trình thuộc các trường hợp nêu trên nhưng nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, thẩm quyền ban hành quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ vẫn thuộc Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh việc phân cấp thẩm quyền xử lý công trình xây dựng, Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND còn quy định việc giao các cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với những dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

Chủ tịch UBND cấp xã tại Khánh Hòa được quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ một số công trình xây dựng thuộc diện phải phá dỡ.

Cụ thể, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý, trừ những trường hợp được quy định riêng.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án do cơ quan mình làm chủ đầu tư.

Các cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm phối hợp, lấy ý kiến những cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan theo từng trường hợp cụ thể. Sở Xây dựng được giao tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định.

Việc phân cấp nhằm xác định rõ thẩm quyền xử lý các trường hợp công trình phải phá dỡ, đồng thời phân định trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn Khánh Hòa.