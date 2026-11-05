Khánh Hòa: Giải cứu thành công người đàn ông đi lạc giữa rừng núi Hòn Hèo

Lực lượng chức năng phát hiện và đưa anh T. ra khỏi khu vực rừng núi

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 4-11, Công an phường Hòa Thắng tiếp nhận tin báo anh H.T. (sinh năm 1986), thành viên đoàn kiểm đếm rừng phục vụ Nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong, bị thất lạc khi cùng đoàn ra khỏi khu vực rừng tại lòng hồ Tiên Du, thuộc núi Hòn Hèo.

Thời điểm này, đoàn có tổng cộng 15 người, khi di chuyển ra khỏi rừng, anh T. không đi cùng các thành viên còn lại và mất liên lạc.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tìm thấy anh T. đi lạc giữa rừng núi Hòn Hèo. Ảnh: Công an phường Hòa Thắng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Thắng phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, Hạt Kiểm lâm, Đồn Biên phòng 368, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Ban quản lý trạm thủy lợi Hồ Tiên Du khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Do địa hình rừng núi Hòn Hèo hiểm trở, nhiều đoạn dốc đá trơn trượt, việc tiếp cận hiện trường gặp không ít khó khăn. Các lực lượng phải băng rừng, vượt dốc, tổ chức tìm kiếm trên nhiều khu vực.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp đã tìm thấy anh T. và đưa ra khỏi khu vực rừng núi an toàn. Qua kiểm tra y tế, sức khỏe anh T. ổn định.