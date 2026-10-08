Khánh Hòa gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã nhà đầu tư đang hoạt động, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và tiếp tục dẫn đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án Quy hoạch chung đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045 cũng đã hoàn thành công tác thẩm định của Hội đồng thẩm định Trung ương và đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt”, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh.

Theo đồng chí Lê Huyền, việc hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là cơ sở quan trọng để định hình không gian phát triển trong dài hạn, đồng thời mở rộng dư địa phát triển sau khi hoàn thành sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính. Trên nền tảng đó, Khánh Hòa có đầy đủ điều kiện phát huy các tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch-dịch vụ và năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định việc tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời trực tiếp chỉ đạo, chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị chuyên đề theo từng nhóm lĩnh vực và từng dự án cụ thể, tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ xử lý tại một số khâu, một số dự án vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đồng thời, tỉnh tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời đề nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư nâng cao tính chủ động, bảo đảm năng lực và tiến độ thực hiện các cam kết đầu tư.