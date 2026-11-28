Lực lượng chức năng chốt chặn, phân luồng giao thông tại địa điểm ngập lụt. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo như dự báo, từ chiều tối 28/11 đến sáng 30/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc tỉnh phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 170mm. Còn về khu vực phía nam tỉnh phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các xã, phường, đặc khu trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương tổ chức sơ tán, di dời người dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đập tràn, điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp bảo đảm an toàn tại khu vực biên giới biển.

Nhiều khách du lịch vẫn thản nhiên tắm biển Hòn Chồng mặc dù đã bị lực lượng chức năng cảnh báo và nhắc nhở vào chiều ngày 28/11. (Ảnh: VŨ TÂN)

Đặc biệt, đối với các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa nước, công trình thủy lợi, thủy điện, tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và những hồ chứa xung yếu. Các đơn vị phải bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết hồ, thực hiện vận hành theo đúng quy định, quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Trong thời gian xảy ra thiên tai, các đơn vị phải thường xuyên cập nhật diễn biến mưa, mực nước hồ và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường vào 8 giờ và 16 giờ hằng ngày để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để có những chỉ đạo kịp thời và xử lý các tình huống phát sinh.