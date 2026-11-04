Khánh Hòa: Duy trì 19 đài canh, bảo đảm thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển

Ngày 4/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, củng cố hệ thống thông tin liên lạc, bảo đảm kết nối thông suốt giữa cơ quan chỉ huy, các đơn vị làm nhiệm vụ và tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, duy trì hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển. (Ảnh: BPKH).

Theo đó, các đồn, hải đội biên phòng được yêu cầu rà soát toàn diện hệ thống thông tin liên lạc, từ nguồn điện, máy thu phát sóng đến các trang thiết bị kỹ thuật; kịp thời khắc phục hư hỏng, sự cố phát sinh, bảo đảm hoạt động ổn định trong mọi tình huống.

Trọng tâm là duy trì kết nối giữa cơ quan chỉ huy với các đơn vị cơ sở, tàu tuần tra, phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển.

Hiện nay, hệ thống đài canh thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm liên lạc trên tần số 6.850 kHz vào ban ngày và 5.670 kHz vào ban đêm.

Cùng với đó, 19 đài canh tại các đồn, hải đội biên phòng thường xuyên phát bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm, cập nhật hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới và hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra thiết bị, bảo đảm liên lạc thông suốt, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý tín hiệu báo nạn từ ngư dân. (Ảnh: BPKH).

Không chỉ phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, hệ thống đài canh còn là đầu mối tiếp nhận thông tin báo nạn từ ngư dân. Khi xảy ra sự cố trên biển, các thông tin về vị trí phương tiện, số người trên tàu và tình trạng gặp nạn được tiếp nhận, xác minh, báo cáo để kịp thời triển khai phương án ứng cứu.

Trong quá trình cứu nạn, lực lượng biên phòng tiếp tục duy trì liên lạc với phương tiện gặp sự cố, cập nhật diễn biến tình hình, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn và thông báo cho những tàu cá hoạt động gần khu vực phối hợp hỗ trợ khi cần thiết.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, việc duy trì thông tin liên lạc thông suốt có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Mỗi tín hiệu báo nạn được tiếp nhận kịp thời, mỗi tọa độ được xác định chính xác sẽ giúp lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Việc chủ động củng cố hệ thống thông tin, duy trì chế độ trực thường xuyên góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển.