Khánh Hòa được giao phát triển 7.343 căn nhà ở xã hội đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30-9 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Nhà ở xã hội VCN Phước Long 2 tại phường Nam Nha Trang.

Theo đó, Khánh Hòa được giao phát triển 7.343 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể, năm 2026 là 1.500 căn; năm 2027 là 2.400 căn; năm 2028 là 2.143 căn; năm 2029 là 600 căn và năm 2030 là 700 căn. Như vậy, khối lượng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê của tỉnh tập trung chủ yếu trong 3 năm đầu giai đoạn.

Nghị quyết số 303/NQ-CP được ban hành nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Chính phủ đánh giá, thời gian qua, việc phát triển nhà ở xã hội đã có nhiều chuyển biến; thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu, cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá phù hợp của người lao động còn lớn.

Theo nghị quyết, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao cho các địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030 là 899.857 căn, gồm 708.834 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 191.023 căn nhà ở cho thuê. Mục tiêu đến năm 2030 là phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Một trong những định hướng đáng chú ý của nghị quyết là xác định nhà ở cho thuê là một phân khúc quan trọng, bên cạnh nhà ở để bán. Chính phủ yêu cầu ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng; đồng thời ưu tiên bố trí quỹ đất sạch và huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển loại hình này.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố đưa chỉ tiêu được giao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; rà soát các dự án trong quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở để bảo đảm hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu. Đối với các dự án đã khởi công, địa phương phải đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trong năm 2026; đồng thời nghiên cứu tăng tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua và giảm tỷ lệ nhà ở xã hội để bán.

Đáng chú ý, các địa phương được yêu cầu đưa dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”; triển khai đồng thời, song song các thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng.

Nghị quyết số 303/NQ-CP thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12-1-2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030