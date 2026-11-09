Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Khắc phục điểm nghẽn liên lạc

Quốc lộ 27C là tuyến giao thông kết nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, trong đó đèo Khánh Lê dài gần 30km, có địa hình phức tạp với nhiều đoạn dốc cao, khúc cua gấp, vách đá dựng đứng. Khu vực này thường xuyên xuất hiện sương mù, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Đáng chú ý, hơn 20km trên tuyến đèo nằm trong vùng không có tín hiệu di động ổn định. Điều này khiến người tham gia giao thông gặp nhiều trở ngại khi cần gọi cấp cứu hoặc thông báo sự cố cho lực lượng chức năng.

Đèo Khánh Lê dài gần 30km, có địa hình phức tạp với nhiều đoạn dốc cao...

Có trường hợp, thời gian tiếp nhận thông tin cứu hộ kéo dài từ 1 - 2 giờ do phải chờ phương tiện khác đi qua phát hiện sự việc, sau đó di chuyển đến nơi có sóng điện thoại để thông báo.

Không chỉ hạn chế về hạ tầng viễn thông, người đi đường còn gặp khó khăn khi không nắm được số điện thoại trực ban của Công an địa phương hoặc không thể xác định chính xác vị trí xảy ra sự cố để cung cấp thông tin cho lực lượng cứu hộ.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nghiên cứu, triển khai hệ thống Trụ liên lạc khẩn cấp SOS nhằm tạo kênh kết nối trực tiếp giữa người dân với lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin và tổ chức ứng cứu.

Khánh Hòa đưa vào vận hành thí điểm Trụ SOS trên đèo Khánh Lê.

Theo thiết kế, khi người dân nhấn nút SOS trên trụ, hệ thống sẽ tự động thiết lập cuộc gọi hai chiều với trực ban Công an xã Nam Khánh Vĩnh. Cùng lúc, hình ảnh từ cụm 3 camera có màu ban đêm và tọa độ vị trí phát sinh sự cố được truyền về bản đồ số tại trung tâm giám sát.

Các trụ SOS còn tích hợp đèn chớp, loa phóng thanh để lực lượng trực ban chủ động phát cảnh báo từ xa khi xảy ra sạt lở, sương mù hoặc cần tổ chức phân luồng giao thông. Đặc biệt, hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp pin lưu trữ Lithium, bảo đảm duy trì hoạt động ngay cả khi mất điện lưới hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi kéo dài.

Hướng đến nhân rộng mô hình

Trong giai đoạn đầu, Công an tỉnh Khánh Hòa lắp đặt thí điểm 3 trụ SOS tại Km36, Km51+850 và Km53+650. Đây đều là những vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở và thường xuyên mất tín hiệu viễn thông.

Từ ngày 16/10, hệ thống được đưa vào thử nghiệm thực tế và ghi nhận hơn 50 cuộc gọi trong nhiều điều kiện khác nhau, từ mưa lớn, đêm tối đến sương mù dày đặc.

Để bảo đảm hiệu quả vận hành, các đơn vị chức năng đã tiến hành khảo sát dọc tuyến đèo, xác định những điểm thường xảy ra tai nạn, khu vực có nguy cơ sạt lở và các vùng lõm sóng viễn thông.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Quá trình thi công gặp không ít trở ngại do địa hình đồi núi hiểm trở, việc tạo mặt bằng xây dựng móng trụ, lắp đặt thiết bị thu phát sóng và hệ thống điện năng lượng mặt trời đòi hỏi nhiều công sức.

Máy chủ và phần mềm giám sát được đặt tại Công an xã Nam Khánh Vĩnh. Các quy trình tiếp nhận, truyền dẫn tín hiệu cũng được cài đặt, kiểm tra trước khi hệ thống vận hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và du khách khi lưu thông qua đèo Khánh Lê luôn là mối quan tâm hàng đầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Việc triển khai Trụ SOS trên tuyến đèo là yêu cầu cấp thiết, đồng thời thể hiện nỗ lực của lực lượng Công an trong cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số bằng một công trình thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn, trực tiếp giải quyết khó khăn về thông tin liên lạc trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu kiểm tra thực tế Trụ SOS được lắp đặt tại Km36 đèo Khánh Lê.

Để hệ thống hoạt động hiệu quả, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chú trọng bảo đảm kết nối kỹ thuật, nguồn điện, an ninh và an toàn thông tin; duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Đồng thời, xây dựng quy trình phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ giữa Công an xã, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Sau thời gian thí điểm, các đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của hệ thống, làm cơ sở tham mưu mở rộng mô hình Trụ SOS trên toàn tuyến đèo Khánh Lê, góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông trên cung đường này.