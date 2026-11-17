Từng bước nâng tầm năng lực y tế chuyên sâu

Ngành y tế Khánh Hòa đang ghi nhận những bước tiến trong ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động khám chữa bệnh. Việc tiếp cận và triển khai thành công các kỹ thuật chuyên sâu mở ra thêm cơ hội điều trị cho người bệnh ngay tại địa phương, đồng thời góp phần giảm áp lực chuyển tuyến.

Dấu mốc đáng chú ý là Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa lần đầu triển khai thành công kỹ thuật VA-ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống nữ bệnh nhân 19 tuổi bị ngộ độc nặng, suy đa cơ quan.

Với sự hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến của các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ê-kíp bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật chuyên sâu ngay tại bệnh viện và cứu sống bệnh nhân.

Trước đó, từ năm 2025, đơn nguyên nội soi của bệnh viện được trang bị hệ thống Olympus EVIS X1 tích hợp AI, hỗ trợ bác sĩ phát hiện polyp và những tổn thương nhỏ, cảnh báo dấu hiệu nghi ngờ ung thư ngay trong quá trình nội soi.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa Các bác sĩ BVĐK Khánh Hòa thực hiện nội soi cho bệnh nhân bằng hệ thống máy nội tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai dấu mốc này cho thấy sự chuyển biến trong năng lực tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao của ngành y tế địa phương.

BS.CKII Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho rằng, việc triển khai thành công các kỹ thuật hiện đại không đơn thuần là bổ sung trang thiết bị hay phương pháp điều trị mới mà còn đánh dấu bước chuyển về tư duy phát triển ngành.

Theo ông Khoa, ngành y tế đang tập trung vào ba định hướng gồm phát triển kỹ thuật chuyên sâu, hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe liên hoàn và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa được định hướng phát triển thành bệnh viện khu vực, tiến tới đảm nhận vai trò tuyến cuối của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2269/QĐ-UBND về phát triển các lĩnh vực chuyên ngành đạt trình độ kỹ thuật cao tại bệnh viện giai đoạn 2026-2030. Địa phương triển khai các đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoài viện, phục hồi chức năng và củng cố y tế dự phòng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện từ phòng bệnh, cấp cứu đến điều trị và phục hồi.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, các dự án hạ tầng bệnh viện thông minh tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang và Bệnh viện Ung bướu đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đưa công nghệ hiện đại đến gần người dân

Theo Giám đốc Sở Y tế, khi Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, hệ thống y tế cũng phải phát triển tương xứng, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân, vừa phục vụ du khách và phát triển du lịch y tế.

Tuy nhiên, để làm chủ công nghệ, nhân lực chất lượng cao vẫn là bài toán quan trọng.

Tháng 5/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 09/2026/NQ-HĐND về chính sách thu hút, đãi ngộ nhân lực y tế và hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2026-2030.

Riêng kỹ thuật ECMO, bệnh viện đã cử 7 bác sĩ, điều dưỡng tham gia đào tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 18/6/2026, Sở Y tế Khánh Hòa ký kết hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2026-2029, tập trung đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và chuyển đổi số.

“Máy móc hiện đại chỉ phát huy giá trị khi có đội ngũ đủ trình độ vận hành. Mục tiêu không chỉ là mời chuyên gia về thực hiện một vài ca bệnh mà phải xây dựng được đội ngũ bác sĩ của tỉnh tự làm chủ, duy trì kỹ thuật lâu dài”, ông Khoa nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa, lợi ích rõ nét nhất từ việc ứng dụng công nghệ cao là tăng cơ hội sống cho bệnh nhân nguy kịch, phát hiện bệnh sớm và giảm gánh nặng điều trị.

Với ECMO, những trường hợp suy tim, suy hô hấp nặng hoặc suy đa cơ quan có thêm cơ hội được can thiệp ngay tại địa phương, hạn chế rủi ro trong quá trình chuyển tuyến.

Máy khử rung tim đặt ở bãi biển đường Trần Phú, phường Nha Trang, nâng năng lực cấp cứu ngoại viện.

Trong khi đó, hệ thống nội soi tích hợp AI giúp bác sĩ nhận diện những tổn thương nhỏ, hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ tiền ung thư, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị.

Tuy nhiên, ông Khoa cho rằng, đây mới là những kết quả bước đầu. Ngành y tế sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thông qua tỷ lệ chuyển tuyến, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nặng, thời gian can thiệp và mức độ hài lòng của người bệnh.

Thời gian tới, Khánh Hòa định hướng xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe với ba tầng bảo vệ: phòng bệnh, sàng lọc tại cơ sở; cấp cứu kịp thời và điều trị chuyên sâu tại bệnh viện.

Ngành y tế cũng thúc đẩy đưa bác sĩ về trạm y tế cấp xã, mở rộng hoạt động hội chẩn từ xa, hoàn thiện bệnh án điện tử và sổ sức khỏe điện tử.