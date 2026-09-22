Khánh Hòa: Đưa 26 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

Ngày 22/9, Ban Chỉ đạo "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" xã Diên Khánh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa dâng hoa, dâng hương và di chuyển 26 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, phường Tây Nha Trang.

26 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung. (Ảnh: T.A).

Trong quá trình thực hiện, dù thời tiết có mưa lớn, các lực lượng chức năng vẫn tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang trang nghiêm, chu đáo và an toàn.

Đây là 26 trong tổng số 39 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh trong đợt khai quật, tìm kiếm diễn ra từ ngày 19/8 - 4/9.

Trước đó, ngày 25/8, lực lượng chức năng xã Diên Khánh phối hợp với Bộ CHQS tỉnh đã di chuyển 13 hài cốt liệt sĩ về nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo kế hoạch.

Được biết, tính đến ngày 10/9, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các địa phương, lực lượng khảo sát, xác minh thông tin tại 93 khu vực; đã tìm kiếm, quy tập 59 hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung nguồn lực thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, khảo sát, xác minh, kết luận thông tin, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận 3.018 mẫu sinh phẩm ADN; xác minh, kết luận 168 khu vực, 946 thông tin mộ liệt sĩ và quy tập 150 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục kết luận địa bàn, rà soát, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ, tăng cường kiểm tra, bảo đảm đầy đủ ngân sách, chế độ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.