Khánh Hòa: Du lịch 'cán đích' sớm 2026, bứt phá mốc lịch sử 22,5 triệu lượt khách

Du khách tham quan vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa) bằng tàu đáy kính

Vượt chỉ tiêu trước thời hạn, doanh thu đạt hơn 72.000 tỉ đồng

Theo thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa, tính chung 10 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước đạt hơn 22,5 triệu lượt, tăng 50,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điểm sáng nổi bật là thị trường khách quốc tế với hơn 7,8 triệu lượt, tăng trưởng mạnh mẽ 66,56%.

Nhờ lượng khách tăng vọt, tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 72.239,7 tỉ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Công suất phòng bình quân đạt trên 60%, phản ánh đà tăng trưởng liên tục và ổn định của toàn ngành.

Riêng trong tháng 10.2026, Khánh Hòa đã đón khoảng 2,0 triệu lượt khách (gấp 2,3 lần cùng kỳ); khách quốc tế đạt hơn 685 nghìn lượt (tăng 46,53%). Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 4.338 tỉ đồng, tăng 21,06%, công suất phòng trung bình duy trì ở mức 49,3%.

Đồng bộ các giải pháp chiến lược và phát triển bền vững

Để đạt được những kết quả ấn tượng này, Sở VHTTDL đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm nhằm tái cấu trúc và mở rộng thị trường:

Các đơn vị lữ hành khảo sát sản phẩm du lịch tại Khánh Hòa

Định hình không gian và quy hoạch phát triển: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh; quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045; xây dựng Kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030 và triển khai Quy hoạch hệ thống du lịch đến năm 2045.

Phối hợp xây dựng Đề án vận hành mô hình quản lý điểm đến du lịch tỉnh Khánh Hòa (DMO) giai đoạn 2027-2030; ban hành các chính sách hỗ trợ và Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030; chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch Trung Quốc miễn thị thực.

Tham mưu tích hợp dữ liệu du lịch lên Hệ thống IOC tỉnh; tổ chức các khóa tập huấn chuyển đổi số; công nhận Tiêu chuẩn Du lịch xanh cho 3 cơ sở lưu trú (Champa Island Nha Trang, The Anam, Vinpearl Resort Nha Trang); đề xuất xây dựng Đề án cửa hàng du lịch xanh phục vụ du khách quốc tế.

Du khách thích thú trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh ở Khánh Hòa

Bên cạnh công tác quy hoạch, công tác quản lý nhà nước cũng được tăng cường. Trong kỳ, Sở đã tiếp nhận và xử lý 31 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến thẻ hướng dẫn viên và giấy phép lữ hành; kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở lưu trú; thẩm định 11 dự án quy hoạch liên quan đến du lịch.

Đặc biệt, Sở đã phối hợp với 40 doanh nghiệp du lịch lớn trên địa bàn để đánh giá và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV/2026. Sự tăng trưởng đồng đều ở mảng khách quốc tế, năng lực kết nối giao thông và hoạt động du lịch tàu biển đang tạo tiền đề vững chắc để Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu du lịch trong năm 2026.