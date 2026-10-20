Khánh Hòa: Dự án đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được đầu tư tối đa 5 tỷ đồng

Ngày 20/10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, chính quyền địa phương vừa ban hành Quyết định số 88, quy định tiêu chí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc áp dụng thiết kế sẵn có; danh mục loại dự án và tổng mức đầu tư tối đa của một dự án thuộc danh mục dự án đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

Thi công công trình Trung tâm văn hóa - thể thao phường Tây Nha Trang.

Theo quyết định, danh mục dự án đầu tư đặc thù gồm 6 nhóm công trình: Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, cầu dân sinh; công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ nội xã; trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS và nhà vệ sinh trường học; nhà văn hóa - khu thể thao cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn; trạm y tế xã; kênh mương nội đồng.

Đối với các dự án thuộc danh mục trên, tổng mức đầu tư tối đa của một dự án không vượt quá 5 tỷ đồng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về tiêu chí thiết kế, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc thiết kế sẵn có được áp dụng phải phù hợp với loại dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều kiện thực tế tại địa phương. Các yếu tố cần xem xét gồm điều kiện tự nhiên, địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, khả năng cung ứng vật liệu, năng lực thi công và quản lý, vận hành công trình.

Các thiết kế phải bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, định mức, đơn giá và quy định về quản lý chi phí, chất lượng công trình xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn lao động cùng các quy định pháp luật liên quan.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu ưu tiên giải pháp thiết kế đơn giản, dễ thi công, kiểm tra, nghiệm thu, sửa chữa, bảo trì; sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương, bảo đảm tiết kiệm, bền vững và phù hợp khả năng đóng góp, quản lý, vận hành của cộng đồng dân cư.

Đối với thiết kế sẵn có, hồ sơ thiết kế phải thuộc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng theo quy định. Thiết kế phải còn khả năng sử dụng, có thể kế thừa cho công trình cùng loại hoặc tương tự về công năng, quy mô và yêu cầu kỹ thuật.

Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và thiết kế sẵn có đối với các công trình giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa - khu thể thao và trạm y tế để hướng dẫn UBND cấp xã cùng các đơn vị liên quan áp dụng. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ tương tự đối với công trình kênh mương nội đồng.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm lựa chọn, áp dụng thiết kế phù hợp, bảo đảm dự án thuộc đúng danh mục, đáp ứng các tiêu chí và không vượt tổng mức đầu tư tối đa theo quy định; đồng thời tổ chức quản lý, triển khai dự án theo quy định hiện hành.